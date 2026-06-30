Esteri

Corte Suprema Usa: due stop a Trump su Cook e Carroll

Due pesanti battute d'arresto legali e istituzionali per la Casa Bianca

di Daniel Walker - 30 Giugno 2026

Corte Suprema Usa: doppio stop a Trump nei casi di E. Jean Carroll e della governatrice Lisa Cook.

Due mazzate per Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto due pesanti battute d’arresto legali e istituzionali a Donald Trump. La conferma di come il massimo organo giudiziario americano rappresenti ancora un argine alle prerogative presidenziali, nonostante la sua maggioranza conservatrice.

Nel primo verdetto, i giudici di Washington hanno respinto formalmente il ricorso del presidente. Trump puntava ad annullare la condanna civile da 5 milioni di dollari per abusi sessuali e successiva diffamazione nei confronti della scrittrice ed ex giornalista E. Jean Carroll.

Gli avvocati di Trump avevano contestato l’ammissibilità durante il processo del 2023 di prove ritenute “altamente infiammatorie”, inclusa la famosa registrazione video di Access Hollywood del 2005.

Il diniego della Corte Suprema rende definitiva la condanna per la violenza avvenuta nel 1996 nei grandi magazzini Bergdorf Goodman di Manhattan, esaurendo i tentativi legali del tycoon di evitare la responsabilità civile e anticipando la battaglia sul secondo risarcimento da 83,3 milioni di dollari.

La Corte Suprema “salva” la Federal Reserve

La seconda e ancor più significativa “mazzata” istituzionale per la Casa Bianca è arrivata con il caso Trump vs. Cook.

Con una decisione adottata 5 a 4, i giudici costituzionali hanno bloccato il tentativo di licenziare in tronco Lisa Cook. La prima donna afroamericana a sedere nel Board dei governatori della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, resta per ora al suo posto.

Trump aveva rimosso forzatamente Cook nell’agosto del 2025 sollevando accuse non provate di frode ipotecaria antecedenti al suo mandato. La Corte Suprema ha stabilito l’indipendenza storica e lo status unico della Federal Reserve dai condizionamenti della politica. Il presidente non può rimuovere un governatore arbitrariamente e senza rispettare le dovute tutele procedurali.

Lo “scudo”

La stessa Corte ha però concesso a Trump un’ampia vittoria parziale nel parallelo caso Trump vs Slaughter. Così estendendo il potere esecutivo di licenziare i capi di agenzie indipendenti regolatorie come la FTC.

Intanto, lo scudo totale sollevato a protezione di Lisa Cook preserva l’autonomia della politica monetaria americana dalle interferenze presidenziali.