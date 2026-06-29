Cronaca

Sparatoria in Germania: cinque morti a Stade in un centro giovanile, fermati un uomo e una donna

Una vasta operazione di polizia è in corso nella città della Bassa Sassonia dopo che sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Diverse persone risultano morte e le autorità affermano che si tratta di una "situazione dinamica"

di Dave Hill Cirio - 29 Giugno 2026

Cinque morti a Stade in Germania per una sparatoria. La polizia ha fermato una persona, ignoto per ora il movente del fatto.

Secondo la polizia locale, una sparatoria avvenuta nella città di Stade, nel nord della Germania, ha provocato diversi morti. La polizia ha dichiarato che un sospetto di sesso maschile è stato fermato. I fermati, secondo la Bbc, sarebbero due, di cui uno sospetto autore della sparatoria.

I media locali hanno riferito che l’incidente è avvenuto in un centro giovanile nel centro di Stade ove vengono accolte donne con i loro figli. I morti sarebbero tutti adulti ma non si esclude la presenza di minori tra i feriti. I morti sarebbero quattro giovani madri e un uomo, tutti colpiti nello stesso edificio.

I media locali e nazionali (come il Tagesspiegel) specificano che il fatto è avvenuto nei pressi o all’interno di una struttura/centro per giovani nella zona del centro cittadino.

Il movente non è ancora chiaro

La polizia di Stade ha dichiarato in un comunicato diffuso su WhatsApp che era in corso una “vasta operazione” in Dankersstraße, invitando i cittadini a tenersi lontani dalla zona e a seguire le istruzioni dei servizi di emergenza presenti sul posto.

Stade conta circa 50mila abitanti e si trova a ovest di Amburgo.

“Evitate la zona il più possibile!”, ha scritto il quartier generale della polizia di Lüneburg su X.

Stade appartiene alla regione metropolitana di Amburgo ed è anche conosciuta come la porta d’accesso occidentale all’Altes Land, la più grande regione frutticola contigua della Germania. La città anseatica di Amburgo si trova a circa 40 chilometri di distanza.

Conflitto a fuoco per fermare lo sparatore

I due fermati sono un uomo e una donna. La polizia li ha bloccati mentre cercavano di allontanarsi da posto a bordo di una vettura. Dopo l’iniziale alt, hanno cercato di proseguire la corsa a bordo dell’auto e per questo i poliziotti hanno dovuto bloccarli facendo fuoco sulla vettura.

(in aggiornamento)