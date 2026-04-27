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Costo voli: perché la Spagna invita a correre a comprare i biglietti

Dal Paese iberico un appello insolito. Il raffronto con l'Italia

di Dave Hill Cirio - 27 Aprile 2026

La crisi in Medio Oriente non sta solo ridisegnando le mappe geopolitiche, ma rischia di svuotare le tasche dei viaggiatori europei prima ancora che la stagione estiva e le prenotazioni per i voli entri nel vivo. la Spagna si muove.

L’appello della Spagna ai turisti

Il segnale più forte e inaspettato arriva direttamente da Madrid. Il ministro dell’Industria e del Turismo della Spagna, Jordi Hereu, preoccupato per l’escalation tra Iran e Israele, ha lanciato un appello diretto ai cittadini invitandoli ad acquistare i biglietti dei voli aerei il prima possibile.

Non un semplice consiglio commerciale. Appare come un monito strategico basato su uno scenario economico che vede il settore del trasporto aereo sotto un assedio senza precedenti a causa dell’instabilità globale.

La crisi del jet fuel

Al centro della tempesta c’è il jet fuel, il carburante per l’aviazione, il cui costo rappresenta mediamente il 25-30% delle spese operative totali di una compagnia aerea.

Con il greggio che fluttua pericolosamente verso i 100 dollari al barile a causa delle tensioni nell’area del Golfo, le quotazioni del cherosene hanno subito un’impennata immediata.

Gli analisti segnalano che ogni aumento di 10 dollari nel prezzo del petrolio può tradursi in un incremento a doppia cifra delle tariffe finali per i passeggeri.

A peggiorare la situazione si aggiunge l’allungamento forzato delle rotte. Evitare lo spazio aereo iraniano o giordano significa volare per 90-120 minuti in più sulle tratte intercontinentali, bruciando tonnellate di carburante extra che i vettori sono pronti a scaricare sui consumatori tramite i supplementi carburante.

Un obiettivo ambizioso

Nonostante questa pressione sui costi energetici, la Spagna di Jordi Hereu ha un obiettivo ambizioso e non intende indietreggiare nel suo percorso di crescita. Il Paese punta infatti a polverizzare il proprio record di visitatori stabilito l’anno scorso.

Nel 2025 97 milioni di turisti, il 3,5% in più rispetto al 2024. Per il 2026, l’amministrazione spagnola ha fissato l’asticella in alto, scommettendo sulla forza del proprio marchio turistico.

E in Italia?

Il confronto con l’Italia evidenzia una sfida serrata tra i due giganti del Mediterraneo, sebbene con volumi differenti.

Mentre la Spagna consolida il suo primato sopra gli 85 milioni di ingressi, l’Italia ha risposto nell’ultimo anno consolidato con circa 60-65 milioni di arrivi internazionali.

Se Madrid punta dritta ai 90 milioni di ingressi fisici per confermarsi leader mondiale insieme alla Francia, l’Italia sta cercando di innalzare il valore della spesa media per turista.

Tuttavia, in uno scenario di rincaro generalizzato dei voli, la Penisola potrebbe soffrire maggiormente a causa di una rete di collegamenti aerei meno centralizzata rispetto alla potenza degli hub spagnoli.