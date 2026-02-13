Cronaca

Crolla un muro a Formello: muore un 58enne

Maltempo, una vittima a Roma e due feriti. E in Calabria esondano due fiumi

di Martino Tursi - 13 Febbraio 2026

Crolla un muro a Formello: muore un 58enne a Roma. I fatti si sono verificati nella serata di ieri. Con ogni probabilità a causa del maltempo. La struttura ha ceduto e si è abbattuta su una palazzina sottostante. L’impatto ha causato la morte dell’uomo e il ferito di altre due persone, che sono state trasferite in ospedale in codice giallo. Per fortuna le loro condizioni non sembrano gravi. Contestualmente, l’edificio è stato messo in sicurezza insieme a tutta l’area interessata dal cedimento.

Crolla un muro a Formello, un morto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico e paramedico del 118. Purtroppo per il 58enne non c’è stato nulla da fare. È rimasto ucciso dal cedimento del muro a Formello che è poi crollato sulla palazzina. I caschi rossi e i carabinieri, dopo aver prestato soccorso ai feriti, hanno proceduto all’evacuazione dell’immobile, in cui vivono altre dieci persone. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre eventuali controlli necroscopici e autoptici.

Il maltempo flagella l’Italia

A Formello è tempo di lutto, il crollo del muro ha causato una vittima. Ma nel resto del Paese resta altissima la guardia. Solo a Palermo, in ventiquattro ore, si sono registrate ben 134 richieste di soccorso. In Calabria, e per la precisione in provincia di Cosenza, sono esondati due fiumi. Si tratta del Busento e del Campagnano che hanno superato gli argini a causa delle precipitazioni. Numerosi disagi alla circolazione e diverse famiglie isolate.