Esteri

Crosetto: “L’attacco su Erbil è stato deliberato”

Il ministro: "Era già stato programmato il rientro dei militari", la solidarietà alla Francia

di Paolo Diacono - 13 Marzo 2026

L’attacco alla base italiana di Erbil è stato “deliberato”, secondo il ministro alla Difesa Guido Crosetto. Che ha spiegato le ragioni alla base dell’aggressione all’Italian National Contingent Command Land nel Kurdistan iracheno. “Quella è una base della Nato – ha detto Crosetto – che è anche americana. Già negli scorsi giorni erano avvenuti degli incidenti o dei tentativi d’attacco. Abbiamo preferito lasciare in quella base il personale che è rimasto ancora in missione perché è più sicuro degli alberghi”. Fatto, questo, che la dice lunga su quale sia la situazione nell’area.

Crosetto, l’attacco a Erbil “deliberato”

Il ministro alla Difesa ha poi riferito: “Noi abbiamo già fatto rientrare 102 persone in Italia da quella missione. Degli attuali 141 era già in fase di programmazione un rientro che non è facile perché non possiamo mandare un aereo e deve avvenire via terra, dalla Turchia”. L’attacco alla base italiana di Erbil ha causato danni che, tutto sommato, restano lievi. Se ciò è accaduto, per Crosetto, è stato anche grazie al fatto che “il contingente era già stato avvisato della possibilità” che un attacco interessasse Erbil e che “dalle 8:30 avevano attuato tutte le condizioni di sicurezza quindi erano entrati nelle aree protette per cui non c’è stato alcun danno al contingente”.

La solidarietà ai francesi

Ma ad Erbil un nuovo attacco, stavolta, ha mietuto una vittima: si tratta di un militare francese e il ministro alla Difesa Guido Crosetto ha espresso la vicinanza e solidarietà sua ai familiari e al governo di Parigi: “A nome mio e di tutta la Difesa italiana esprimo vicinanza al Ministro della Difesa francese Vautrin e alle Forze Armate francesi per il grave attacco subito a Erbil, Kurdistan iracheno, nel corso del quale ha perso la vita un militare francese e sono rimasti feriti altri suoi commilitoni. Alla famiglia del soldato Caduto giungano il mio più sincero cordoglio e la mia solidarietà. Ai militari feriti, l’augurio di pronta e completa guarigione”.