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Escalation Houthi: ora attaccano Al Mokha

L'innalzamento del livello di scontro nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb riaccende i timori internazionali per la sicurezza della navigazione commerciale lungo la rotta marittima del Mar Rosso

di Dave Hill Cirio - 9 Agosto 2026

Escalation nello Yemen: gli Houthi rivendicano attacchi sul porto di Mokha e basi militari.

Gli Houthi continuano gli attacchi in Yemen

Un’imponente offensiva militare condotta dai ribelli Houthi sta riaccendendo le tensioni nello Yemen e lungo le rotte strategiche del Mar Rosso.

Con una nota ufficiale diffusa da Al Jazeera, il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree, ha confermato la riuscita di un’operazione “su vasta scala e precisa” condotta nella zona della città portuale di Al Mokha.

L’attacco avrebbe preso di mira postazioni attribuite a truppe della coalizione a guida saudita, depositi di armi e infrastrutture tattiche situate nei pressi dell’area costiera.

La dinamica dell’attacco a Mokha e le segnalazioni dell’Ukmto

Una vicenda ricostruita dalla testata specializzata Riviera Maritime Media. L’area marittima al largo del porto di Mokha è stata teatro di un’aggressione condotta con l’ausilio di droni navali e missili balistici.

L’organizzazione britannica per la sicurezza marittima United Kingdom Maritime Trade Operations ha confermato un grave incidente avvenuto poche miglia a sud-ovest della costa di Mokha.

Una imbarcazione è stata colpita da un drone di superficie. Il fuoco ha provocato un incendio a bordo che ne ha causato il successivo affondamento. Ciò, mentre l’equipaggio è stato messo in salvo dalle autorità locali.

L’escalation regionale: attacchi estesi tra Marib e Hadramout

Come riportato da Middle East Eye, la rivendicazione su Mokha si inserisce in una serie coordinata di attacchi sferrati contro posizioni governative e depositi militari anche nell’entroterra dello Yemen, in particolare nelle province di Marib e Hadramout.

Secondo le dichiarazioni del portavoce Yahya Saree riprese da The New Region, il gruppo armato avrebbe risposto a presunti “massicci posizionamenti militari” da parte della coalizione filo-saudita. E ha lanciato una raffica di missili balistici e droni che avrebbe causato ingenti danni materiali e numerose vittime tra i reparti militari.

L’innalzamento del livello di scontro nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb riaccende i timori internazionali per la sicurezza della navigazione commerciale lungo la rotta marittima del Mar Rosso.

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