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Anelli ritrovati tra i rifiuti: “miracolo a New York”

I netturbini — noti in città con il soprannome di "New York's Strongest" — hanno celebrato l'esito a lieto fine: una vera e propria missione di soccorso ad alto tasso di fortuna

di Giorgio Brescia - 9 Agosto 2026

“Miracolo a New York”: getta per sbaglio due anelli nella spazzatura, i netturbini li ritrovano tra 12 tonnellate di rifiuti.

Una “mission impossible”

Sembrava un’impresa impossibile, un ago cercato non in un pagliaio, ma in un oceano di spazzatura. Eppure a New York l’impossibile si è trasformato in realtà grazie a un intervento lampo.

Lo hanno compiuto gli operatori della NYC Sanitation, l’azienda pubblica della Grande Mela responsabile della raccolta di circa 12mila tonnellate di rifiuti al giorno.

La vicenda ha visto protagonista un residente di Brooklyn che, dopo aver gettato per sbaglio nel cestino due anelli di platino e diamanti appartenuti alla nonna, si è reso conto del tragico errore quando i sacchi erano già stati presi e caricati.

La corsa contro il tempo e l’operazione di recupero

Dopo aver tentato invano una ricerca individuale, il cittadino ha deciso di tentare l’ultima carta disponibile: contattare direttamente il Dipartimento di Sanità cittadino.

L’allarme ha attivato immediatamente le squadre operative. I funzionari dell’azienda sono riusciti a risalire alla rotta esatta e a individuare lo specifico camion che aveva effettuato il giro di raccolta nel quartiere di Brooklyn indicato dal residente.

Fumata bianca nel deposito: il ritrovamento dei gioielli

Invece di smaltire il carico nell’impianto di stoccaggio generale, il camion è stato dirottato per consentire le operazioni di setaccio prima del compattamento definitivo.

Gli addetti si sono messi al lavoro tra i cumuli di spazzatura e, contro ogni previsione statistica, hanno individuato il sacco corretto e recuperati intatti i due preziosi cimeli di famiglia.

La storia a lieto fine, conclusa con le inevitabili foto celebrative pubblicate sui canali ufficiali della NYC Sanitation.

I netturbini — noti in città con il soprannome di “New York’s Strongest” — hanno celebrato l’esito a lieto fine di una vera e propria missione di soccorso ad alto tasso di fortuna.