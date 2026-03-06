Sport

Curling Paralimpiadi, furto di due stone a Cortina

Le due pietre di un valore stimato di circa 800 euro ciascuna sono state rubate nello stadio del ghiaccio di Cortina.

di Marzio Amoroso - 6 Marzo 2026

Curling Paralimpiadi apre una pagina inattesa nella cronaca sportiva di Cortina d’Ampezzo, dove due stone sono state sottratte dallo stadio del ghiaccio durante le prime giornate del torneo paralimpico. L’episodio, avvenuto mentre le squadre erano impegnate nelle fasi iniziali delle competizioni, ha attirato l’attenzione delle autorità e degli organizzatori, impegnati ora a chiarire dinamiche e responsabilità.

Un furto insolito nel cuore dell’impianto

Le due pietre, strumenti essenziali per il gioco, hanno un valore stimato di circa 800 euro ciascuna. La loro scomparsa è stata notata dal personale tecnico, che ha immediatamente segnalato l’accaduto. La denuncia è stata presentata alla Polizia di Stato, che ha avviato le verifiche analizzando gli accessi all’impianto e le immagini interne. Le prime ricostruzioni indicano un gesto mirato, compiuto in un momento di transizione tra una sessione di gara e l’altra.

Gare regolari nonostante l’episodio

L’organizzazione ha confermato che il programma delle competizioni procede senza modifiche. Le stone mancanti sono state sostituite con materiale di riserva, evitando così ripercussioni sul calendario. Gli atleti del torneo di doppio misto e del curling in carrozzina hanno potuto continuare le partite previste, mantenendo la concentrazione sull’aspetto sportivo. La gestione rapida dell’emergenza ha impedito che il furto diventasse un ostacolo operativo.

Reazioni e clima attorno all’evento

Il gesto ha suscitato indignazione tra le istituzioni locali. Il presidente della Regione Veneto ha definito l’episodio un atto “inaccettabile”, sottolineando la necessità di tutelare gli impianti che ospitano eventi internazionali. L’attenzione si concentra ora sul rafforzamento dei controlli interni, soprattutto in vista delle giornate più affollate del programma paralimpico.

Sicurezza e immagine dell’evento

Il furto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti sportivi, un tema centrale per manifestazioni di questa portata. Le verifiche in corso mirano a individuare eventuali punti deboli nella gestione degli accessi. L’obiettivo è evitare che episodi simili possano ripetersi, proteggendo sia gli atleti sia il materiale tecnico. In un contesto come quello delle Curling Paralimpiadi, ogni dettaglio contribuisce alla credibilità dell’evento e alla sua immagine internazionale.

Uno scivolone che non ferma lo sport

Le indagini proseguono, mentre l’attenzione resta puntata sulle piste e sulle prestazioni degli atleti. Curling Paralimpiadi continua a essere protagonista, nonostante un episodio che ha sorpreso l’intero ambiente sportivo. La competizione va avanti, ma il furto invita a riflettere sulla necessità di proteggere ciò che rende possibile lo spettacolo, attrezzature, impianti e il lavoro di chi li gestisce.