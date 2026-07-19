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CyberSummer” anche nei reparti pediatrici e agli anziani: prevenzione digitale per tutti

di Italpress - 19 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – La campagna estiva di educazione digitale “CyberSummer”, promossa dalla Polizia di Stato, si arricchisce di una importante novità. L’iniziativa, nata per sensibilizzare i giovani sui rischi della navigazione in rete durante il periodo estivo, è stata infatti estesa, non solo ai ragazzi ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali ma, per la prima volta, ampliata per raggiungere anche le persone anziane e fragili.

In continuità con l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella promozione di una cultura della sicurezza informatica, la campagna “CyberSummer” varca le porte degli ospedali. Durante le visite nei reparti pediatrici, gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato i giovani degenti per parlare dell’uso consapevole di internet, distribuendo brochure informative e gadget, per garantire che l’educazione digitale non si fermi nemmeno in situazioni di fragilità.

Con questa iniziativa, la Polizia di Stato intende raggiungere anche i ragazzi che, per motivi di salute, non possono partecipare alle attività estive. Parallelamente, nell’edizione 2026 di “CyberSummer”, l’attenzione è stata estesa anche alle persone anziane. La novità principale di quest’anno consiste nell’ampliamento del target a una fascia di popolazione particolarmente esposta al rischio di truffe e raggiri.

Accanto ai materiali informativi tradizionalmente destinati ai più giovani, sono state predisposte specifiche brochure sulla prevenzione delle truffe informatiche, dedicate agli over 65 e alle persone più fragili.

Tale iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza: attraverso l’informazione e il dialogo, la Polizia di Stato protegge i cittadini fornendo le informazioni e gli strumenti necessari per difendersi dalle truffe. L’iniizativa Grazie alla rete dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica presenti su tutto il territorio nazionale, la campagna proseguirà per tutta l’estate, portando la sua azione educativa in ospedali, centri estivi, parrocchie e luoghi di aggregazione, confermando il valore della vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini.

Dopo il Policlinico Tor Vergata e il San Giovanni Addolarata nei prossimi giorni gli operatori hanno programmato visite ad altri nosocomi.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).