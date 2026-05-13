Da Jane Fonda a Peter Jackson, le star sul primo red carpet di Cannes

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Al via la 79ma edizione festival del cinema francese

di Askanews - 13 Maggio 2026

Milano, 13 mag. (askanews) – Le star del cinema hanno sfilato sul tappeto rosso alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes, tra cui il regista Peter Jackson, e le atrrici jane Fonda e Gong Li.

Si è aperta con un omaggio al cinema come “atto di resistenza” la 79esima edizione della rassegna al via sulla Croisette con 22 film in corsa per la Palma d’oro. Sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li hanno celebrato il cinema come arte capace di “trascendere culture e generazioni”.

Tra i protagonisti della serata anche Peter Jackson, premiato con la Palma d’onore per la carriera. Il regista del Il Signore degli Anelli ha definito il riconoscimento “quasi miracoloso”.

Alla vigilia delle prime proiezioni in concorso, spazio anche al dibattito sull’intelligenza artificiale nel cinema. “L’IA è qui, combatterla è una battaglia che perderemo”, ha detto l’attrice Demi Moore, membro della giuria guidata dal regista sudcoreano Park Chan-wook.