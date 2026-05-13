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Lefebvriani a rischio scisma: “Il Papa prega per loro”

La Fraternità San Pio X vuole nominarsi i Vescovi, Fernandez li avvisa: "C'è la scomunica"

di Paolo Diacono - 13 Maggio 2026

Se la Fraternità Sacerdotale San Pio X andasse fino in fondo con le nomine “autoprodotte” dei suoi vescovi, per i lefebvriani sarebbe pronta una scomunica perché si tratterebbe di un vero e proprio scisma. Lo ha ribadito il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez. Non c’è, dunque, alcuna schiarita all’orizzonte. Tra la Santa Sede e la chiesa tradizionalista lo scontro si fa (ancora) più aperto. E le speranze di una composizione sembrano sfumare di ora in ora.

Lefebvriani a rischio scisma, che è successo

I lefebvriani sono alla ricerca di nuovi vescovi ma non possono ordinarne. Per le nomine e le consacrazioni è necessario un via libera dalla Santa Sede, unica deputata alle ordinazioni episcopali. Ma dal Vaticano non sembra esserci troppa voglia di acconsentire alle richieste che, da mesi, vengono avanzate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Adesso succede che, dopo un lungo tira e molla, siano pronti a uno strappo. Che però metterebbe i lefebvriani a rischio scisma. E, quindi, passibili di una scomunica.

Le parole del cardinal Fernandez

“Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio”, ha tuonato il Prefetto della Santa Sede. Che ha proseguito citando le fonti normative a sostegno della posizione della Chiesa di Roma. “Questo gesto costituirà un atto scismatico (Giovanni Paolo II, Ecclesia Dei, n.3) e l’adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa”. Non si scappa. L’auspicio di Fernandez è che i lefebvriani cambino idea e non indulgano nello scisma. “Il Santo Padre – ha aggiunto il prefetto dell’ex Sant’Uffizio – continua nelle sue preghiere a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della Fraternità Sacerdotale San Pio X affinché ritornino sui loro passi in merito alla gravissima decisione che hanno preso”.