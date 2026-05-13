Cronaca

Rovigo, shock al parco, tre minorenni pestano una coetanea per gelosia

Un’aggressione brutale nel cuore di Rovigo riporta al centro il tema della violenza tra minorenni.

di Marzio Amoroso - 13 Maggio 2026

Una tranquilla giornata di primavera si è trasformata in un episodio di violenza inspiegabile al Parco Maddalena di Rovigo, dove una ragazzina è stata aggredita da tre coetanee di origine nordafricana. La lite, nata per motivi sentimentali legati a un ragazzo conteso, è degenerata in pochi secondi in un pestaggio che ha lasciato la giovane a terra priva di sensi. Un fatto grave, che riaccende l’attenzione sul crescente fenomeno della violenza tra minorenni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dagli inquirenti, la vittima si trovava nel parco insieme ad alcuni amici quando è stata avvicinata dalle tre ragazze. Il confronto verbale è durato pochissimo, insulti, spintoni, poi la situazione è precipitata. La giovane è stata afferrata per i capelli, strattonata e colpita più volte fino a cadere a terra. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la ragazza perdere i sensi per alcuni minuti, mentre le altre 3 ragazze si allontanavano rapidamente dal parco.

I soccorsi immediati e le condizioni della ragazza

Gli altri ragazzi presenti hanno chiamato il 118, che è arrivato in pochi minuti. La minorenne è stata stabilizzata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Rovigo, dove è rimasta in osservazione per la notte. Le sue condizioni non sono gravi, ma il trauma fisico e psicologico resta significativo. Nel frattempo, la polizia locale ha avviato le indagini e identificato le tre presunte responsabili grazie alle testimonianze raccolte sul posto.

Un segnale preoccupante per la comunità

L’episodio ha scosso profondamente la città. Non si tratta solo di una lite tra adolescenti, ma di un gesto di violenza organizzata e sproporzionata, scaturita da motivi banali. Un campanello d’allarme che richiama l’urgenza di affrontare il disagio giovanile, la gestione dei conflitti e il ruolo dei social nella costruzione di rivalità e gelosie. Il parco, luogo di ritrovo per famiglie e studenti, diventa così teatro di un fatto che impone una riflessione più ampia, come prevenire nuove aggressioni e come intercettare i segnali prima che la tensione esploda.

Una città che chiede risposte

Rovigo ora attende sviluppi, mentre la comunità scolastica e le famiglie chiedono interventi concreti. L’aggressione non può essere archiviata come un episodio isolato, è il sintomo di un malessere che merita attenzione, ascolto e responsabilità. La cronaca italiana purtroppo racconta quotidianamente fatti come questi e purtroppo anche ben più gravi, bisogna intervenire subito e con decisione.