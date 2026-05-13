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Fallimento Ternana Calcio: oggi l’ufficializzazione e l’ipotesi Serie D

di Paolo Stefani - 13 Maggio 2026

La Ternana Calcio sta vivendo una pagina difficile della propria storia: dopo l’annuncio del fallimento ieri, nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, è attesa infatti l’ufficializzazione da parte della società rossoverde. I curatori fallimentari dovrebbero confermare l’assenza di offerte valide, decretando così l’esito negativo dell’asta già prevista nelle ultime ore.

Una situazione che aveva iniziato a delinearsi già martedì 12 maggio, quando il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, aveva annunciato il passo indietro della cordata di imprenditori interessata al club. Il gruppo avrebbe deciso di non partecipare alla procedura d’acquisto, lasciando di fatto la società senza alternative immediate.

Ternana Calcio, il fallimento e l’ipotesi Serie D

Nel frattempo, però, si starebbe lavorando a un progetto per garantire la continuità calcistica della città e consentire alla Ternana di ripartire rapidamente dai dilettanti. L’ipotesi più concreta riguarda la Serie D. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, sarebbero aumentati i contatti tra Terni e Orvieto per l’acquisizione del titolo sportivo della Orvietana Calcio. Il club biancorosso ha recentemente ottenuto la salvezza nel campionato dilettantistico attraverso i play off e il suo titolo potrebbe rappresentare una soluzione per evitare alla Ternana una categoria ancora più bassa.

Esiste però anche una seconda possibilità: la ripartenza dall’Eccellenza umbra, seguendo un percorso simile a quello intrapreso recentemente da altre società storiche come SPAL e Lucchese 1905. In questo caso sarebbe necessaria l’autorizzazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che permetterebbe al Comune di Terni di avviare un bando pubblico per individuare una nuova proprietà. Come previsto dalle norme federali, la squadra verrebbe iscritta in sovrannumero al massimo campionato regionale dilettantistico.

Per la tifoseria rossoverde sarebbe un ritorno amaro nei dilettanti dopo oltre tre decenni. L’ultima esperienza della Ternana nel Campionato Nazionale Dilettanti risale infatti alla stagione 1994/1995, conclusa al secondo posto prima del successivo ripescaggio tra i professionisti.