Attualità

Dai “4 ristoranti” in tv ai sigilli: chiuso “In Marinetta”

Molto clamore per il sequestro del locale di Rosolina

di Dave Hill Cirio - 10 Aprile 2026

(Fonte: Veneto Secrets su Instagram)

Dalle stelle alle stalle, dalla scena tv di “4 ristoranti” ai sigilli: chiuso “In Marinetta”.

Chiuso “In Marinetta”

Il caso del locale “In Marinetta” ad Albarella, nel comune di Rosolina, è diventato rapidamente un tema di forte interesse mediatico. Il ristorante è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura di Rovigo, con un’operazione eseguita dai carabinieri nell’ambito di un’indagine avviata nel 2025. Al centro della vicenda ci sono presunte irregolarità legate all’occupazione abusiva di area demaniale e alla gestione dell’attività di ristorazione senza le necessarie autorizzazioni.

Dal programma di Borghese all’aula di un tribunale

A rendere il caso particolarmente virale è stato il legame del locale con la televisione. “In Marinetta” aveva infatti partecipato al programma “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, elemento che ha amplificato l’attenzione del pubblico e aumentato significativamente le ricerche online di queste ore.

La notorietà acquisita attraverso il format televisivo ha trasformato una vicenda locale in un caso nazionale, attirando molto interesse.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerso, la struttura operava come ittiturismo su area lagunare, ma senza tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. Il procedimento è ancora in fase preliminare e saranno gli sviluppi giudiziari a chiarire eventuali responsabilità.

La vicenda rappresenta un segnale importante per il settore della ristorazione e del turismo, soprattutto nelle località balneari ad alta affluenza come Rosolina e Albarella, dove i controlli su legalità, concessioni e sicurezza risultano sempre più stringenti.