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Dal Comitato Agevolazioni sostegno a imprese che investono su IA e a quelle colpite da crisi Hormuz e maltempo

di Italpress - 26 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Agevolazioni, presieduto dalla Farnesina, ha approvato la costituzione di una sezione del Fondo 394/81 da 200 milioni di euro dedicata alle imprese che intendono investire nell’ambito dell’intelligenza artificiale. La misura si inserisce in un più ampio contesto di sostegno agli investimenti nel settore, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e la capacità di innovazione del sistema economico nazionale, in linea con il Piano per l’export lanciato dal Ministro Tajani.

Nell’ambito delle misure coordinate dalla Farnesina a sostegno delle imprese colpite dalla crisi di Hormuz, già disposte lo scorso 25 maggio, è stata deliberata la prima operazione a favore di un’azienda impattata dalle conseguenze economiche del conflitto nel Golfo. Sono stati inoltre erogati più di 900 mila euro a due imprese siciliane a fondo perduto per indennizzo dei danni subiti, a seguito degli eccezionali eventi metereologici dello scorso gennaio nel Sud Italia.

Sul piano della finanza agevolata, il Comitato ha approvato complessivamente operazioni a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane per un valore di 198 milioni di euro. I finanziamenti, gestiti da SIMEST, sono destinati a 369 aziende per progetti di transizione ecologia e digitale, programmi di partecipazione a fiere ed eventi internazionali, operazioni dii inserimento in nuovi mercati, assunzione di temporary export manager per l’export e apertura di nuove piattaforme di e-commerce.

Sono state inoltre approvate tre operazioni di investimento partecipativo per 10 milioni di euro destinate all’acquisizione di quote di capitale di società estere controllate da aziende italiane negli Stati Uniti e in Olanda per il consolidamento di imprese italiane attive in settori strategici per l’economia nazionale come l’automazione industriale, l’industria meccanica e la logistica nell’ambito dei servizi.

Prosegue anche il sostegno all’internazionalizzazione attraverso gli strumenti geografici e in particolare la Misura “USA”, la cui attrattività si conferma stabilmente in crescita, con 33,6 milioni di euro approvati per 60 iniziative. Altre misure sono state approvate per Africa, America Latina e India. Rilevante, infine, anche il sostegno all’export tramite le operazioni di assunzione di credito fornitore, con 11 delibere per nuove operazioni con un controvalore totale di 44 milioni di euro di importo massimo ammesso ad agevolazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).