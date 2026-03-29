Torino

Dalla malattia alla rinascita: Damiano torna a correre dopo il trapianto di cuore

di Redazione - 29 Marzo 2026

Un anno fa, quella di Damiano sembrava una giornata come tante: una corsa, il ritmo regolare, la passione per lo sport. Poi, improvvisamente, un dolore al petto. Un segnale breve ma decisivo, che segna l’inizio di una drammatica corsa contro il tempo. Nel giro di pochi giorni, le sue condizioni precipitano: la diagnosi è una miocardite fulminante a cellule giganti, una patologia rara e spesso letale.

Trasferito d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, Damiano affronta momenti critici tra terapia intensiva e supporti vitali avanzati, tra cui l’ECMO, una macchina che sostituisce temporaneamente la funzione del cuore e dei polmoni. Le sue condizioni sono estremamente gravi e viene inserito nella lista trapianti con urgenza nazionale.

Nonostante la situazione, Damiano dimostra fin da subito una straordinaria forza di volontà. Anche allettato e collegato ai macchinari, cerca di muoversi, di riattivare il corpo, di non arrendersi. Ogni piccolo gesto diventa una conquista, ogni tentativo un passo verso la sopravvivenza.

Dopo otto giorni arriva la svolta: si rende disponibile un cuore compatibile. L’intervento, complesso e delicato, riesce con successo, aprendo per Damiano una nuova possibilità di vita. Inizia così un lungo percorso di recupero, che prosegue in un centro di riabilitazione specializzato. È una fase impegnativa, fatta di fatica, pazienza e determinazione.

Giorno dopo giorno, Damiano ricostruisce la propria forza: prima torna a camminare, poi a lavorare, infine a correre. Una conquista che va oltre l’aspetto fisico e diventa simbolo di rinascita. Fondamentale, in questo percorso, anche il supporto dei medici che lo hanno seguito e che continuano ad accompagnarlo, anche negli allenamenti.

Oggi, a distanza di un anno dal trapianto, Damiano si prepara a partecipare alla Mezza Maratona di Torino. Non sarà solo una gara, ma un traguardo profondamente simbolico: la chiusura di un cerchio iniziato proprio con quella corsa interrotta dodici mesi prima. Insieme a lui correranno anche i medici, a testimonianza del valore dell’attività fisica come strumento di salute e recupero.

La sua storia è molto più di un caso clinico: è un esempio concreto di resilienza, della forza della medicina e dell’importanza della donazione di organi. Grazie al gesto di un donatore, Damiano ha potuto ricominciare. E oggi corre non solo per sé, ma anche per lanciare un messaggio potente: dopo un trapianto si può tornare a vivere pienamente.

Il suo percorso si inserisce in un contesto di eccellenza medica: il centro trapianti torinese ha recentemente raggiunto il traguardo di 1300 interventi, confermandosi un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Un risultato che racconta non solo competenza e innovazione, ma soprattutto centinaia di vite salvate.

La storia di Damiano, in questo contesto, diventa simbolo di speranza: perché a volte, per ricominciare davvero, serve un cuore nuovo. Ma anche il coraggio di usarlo fino in fondo.

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