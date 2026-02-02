Attualità

Dalle macerie al rilancio: tre imprenditrici riscrivono l’economia locale

Stefania Naldoni, Valentina Putti e Cristina Minzoni protagoniste, dopo l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna

di Giorgio Brescia - 2 Febbraio 2026

Un'immagine delle recenti alluvioni nella zona ove operano le tre imprenditrici

Dalle macerie al rilancio dell’economia locale: a tre imprenditrici dell’Emilia-Romagna il riconoscimento “Resilienza, Rilancio e Innovazione Responsabile” per la loro reazione concreta dopo l’alluvione del maggio 2023. Stefania Naldoni, Valentina Putti e Cristina Minzoni hanno trasformato le difficoltà in opportunità di impresa. E hanno rafforzato servizi e creato valore per le comunità locali.

Il premio, promosso dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile e dalla Camera di Commercio Ferrara-Ravenna. La loro storia, un modello di ripartenza nel tessuto economico italiano.

Il premio e il suo significato

Il riconoscimento “Resilienza, Rilancio e Innovazione Responsabile” celebra micro e piccole imprese femminili colpite dall’alluvione del maggio 2023. È parte del premio promosso dalla Camera di Commercio Ferrara-Ravenna e dal Comitato Imprenditoria Femminile.

L’obiettivo: premiare forza, capacità di ripartenza e innovazione concreta, coniugando impresa e responsabilità sociale.

Il profilo delle tre imprenditrici premiate

Stefania Naldoni è titolare della Rosticceria Cotto e mangiato a Faenza. Ha mantenuto viva l’attività nonostante le difficoltà logistiche post-alluvione.

Valentina Putti gestisce L’angolo dei desideri – Casa del caffè a Lugo, creando esperienze personalizzate per clienti e rafforzando il legame con il territorio.

Cristina Minzoni è titolare di Erboristeria Clorofilla a Lugo, dove ha puntato su prodotti naturali e servizi alla clientela per aumentare la resilienza del proprio business.

L’imprenditoria femminile come motore di comunità

Per Confesercenti, queste imprenditrici rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale post-crisi. La loro reazione, un mix di determinazione, creatività e responsabilità.

Hanno non solo mantenuto attive le imprese, ma ampliato i servizi e le relazioni con la comunità. Il premio sottolinea come l’innovazione responsabile non sia solo tecnologia, ma anche adattamento sociale e imprenditoriale.

L’importanza della resilienza imprenditoriale

In un contesto segnato da eventi climatici estremi, il caso di queste tre donne segnala che la resilienza economica passa attraverso la creatività e la responsabilità verso il territorio.

Un messaggio chiaro. Ripartire non significa solo tornare allo status precedente, ma innovare per creare nuove opportunità.

Tre imprenditrici, dalle macerie al rilancio dell’economia locale. Da loro, gli esempi di imprese di piccola scala che possono influenzare positivamente il tessuto sociale ed economico.