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Patti Smith, 80 anni: la festa al circo Massimo

La "sacerdotessa del rock" torna nel nostro Paese per un appuntamento dal valore simbolico e storico

di Dave Hill Cirio - 27 Luglio 2026

Patti Smith spegne 80 candeline al Circo Massimo: evento unico a Roma.

Patti Smith, 80 anni

Prima, lo straordinario successo del tour mondiale per il cinquantennale di Horses, che ha registrato il tutto esaurito anche in Italia in pochissime ore.

Ora, la “sacerdotessa del rock” torna nel nostro Paese per un appuntamento dal valore simbolico e storico.

Oggi Patti Smith festeggerà il suo ottantesimo compleanno con un grande concerto-evento nella cornice suggestiva del Circo Massimo di Roma.

Un evento unico a Roma

L’evento è organizzato dal Teatro dell’Opera di Roma.

La formazione e la scaletta della serata

Sul palco romano, l’artista icona della controcultura americana sarà affiancata dal Patti Smith Quartet, una formazione di fedelissimi. In scena Tony Shanahan ai tasti e al basso, storico collaboratore da oltre tre decenni. Con Jackson Smith alla chitarra, figlio della cantautrice e Seb Rochford alla batteria.

La scaletta

La scaletta ripercorrerà la carriera di una figura unica della musica contemporanea.

Una star capace di unire la viscerale energia del rock alla poesia visionaria d’ispirazione simbolista, da Arthur Rimbaud a Charles Baudelaire.

Non mancheranno i brani-manifesto e i classici che hanno segnato la storia della musica e generazioni di fan. Da Because the Night a People Have the Power, passando per Easter, Dancing Barefoot e le tracce dell’album d’esordio Horses.

Un’occasione unica per celebrare la libertà d’espressione, la poesia e l’impatto culturale di una poetessa e performer che continua a calcare i palchi di tutto il mondo con inalterata passione.