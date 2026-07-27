Parigi, accoltellate tre donne: una è grave
L'aggressore, un 31enne con disturbi psichiatrici, fermato dalla polizia
Parigi, terrore in strada: tre donne accoltellate da un 31enne con problemi psichiatrici. Grave una delle vittime, colpita anche una donna incinta.
Terrore a Parigi
Attimi di puro terrore nel centro di Parigi, dove un uomo di 31 anni ha aggredito a colpi di coltello tre donne in piena strada. Tra le persone colpite figurano una donna incinta e un’altra rimasta ferita in modo molto grave. L’aggressore, arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine, soffrirebbe di gravi ed evidenti disturbi psichiatrici.
I dettagli emersi dalla ricostruzione delle testate d’Oltralpe come Le Parisien, Le Figaro e Le Matin delineano una dinamica rapida e spaventosa, consumatasi tra i passanti attoniti.
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La dinamica dell’attacco e le condizioni delle tre donne
L’uomo è entrato in azione all’improvviso, scagliandosi contro le vittime con un’arma da taglio senza che vi sia stato alcun tipo di litigio o contatto pregresso.
L’intervento dei soccorsi è stato immediato per prestare le prime cure e trasportare le ferite nei presidi ospedalieri della capitale.
Una donna in condizioni critiche
Raggiunta da un fendente a organi vitali, è stata ricoverata d’urgenza in prognosi riservata.
Una donna in stato di gravidanza
Soccorsa d’urgenza, è sotto costante monitoraggio medico sia per le lesioni riportate sia per tutelare la salute del nascituro.
La terza vittima
La terza donna accoltellata ha riportato ferite meno severe ma è stata trasferita in ospedale in forte stato di shock.
L’arresto del 31enne e la pista del raptus psichiatrico
Il pronto intervento degli agenti di polizia ha evitato che il bilancio potesse essere ancora più drammatico. I poliziotti sono riusciti a disarmare e immobilizzare il trentunenne a breve distanza dal luogo dell’aggressione.
Condotto in commissariato, l’aggressore è stato subito sottoposto a valutazione medica. Secondo quanto trapelato dagli ambienti investigativi citati dalla stampa francese, l’uomo era già noto alle autorità e ai servizi di salute mentale per gravi e pregressi problemi psicopatologici.
La Procura ha aperto un’indagine per tentato omicidio. Gli inquirenti escludono la matrice terroristica o ideologica, orientando le indagini verso la pista dell’atto isolato riconducibile a un acuto e violento scompenso psichico.
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