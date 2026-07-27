Cronaca

Parigi, accoltellate tre donne: una è grave

L'aggressore, un 31enne con disturbi psichiatrici, fermato dalla polizia

di Daniel Walker - 27 Luglio 2026

Parigi, terrore in strada: tre donne accoltellate da un 31enne con problemi psichiatrici. Grave una delle vittime, colpita anche una donna incinta.

Terrore a Parigi

Attimi di puro terrore nel centro di Parigi, dove un uomo di 31 anni ha aggredito a colpi di coltello tre donne in piena strada. Tra le persone colpite figurano una donna incinta e un’altra rimasta ferita in modo molto grave. L’aggressore, arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine, soffrirebbe di gravi ed evidenti disturbi psichiatrici.

I dettagli emersi dalla ricostruzione delle testate d’Oltralpe come Le Parisien, Le Figaro e Le Matin delineano una dinamica rapida e spaventosa, consumatasi tra i passanti attoniti.

La dinamica dell’attacco e le condizioni delle tre donne

L’uomo è entrato in azione all’improvviso, scagliandosi contro le vittime con un’arma da taglio senza che vi sia stato alcun tipo di litigio o contatto pregresso.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato per prestare le prime cure e trasportare le ferite nei presidi ospedalieri della capitale.

Una donna in condizioni critiche

Raggiunta da un fendente a organi vitali, è stata ricoverata d’urgenza in prognosi riservata.

Una donna in stato di gravidanza

Soccorsa d’urgenza, è sotto costante monitoraggio medico sia per le lesioni riportate sia per tutelare la salute del nascituro.

La terza vittima

La terza donna accoltellata ha riportato ferite meno severe ma è stata trasferita in ospedale in forte stato di shock.

L’arresto del 31enne e la pista del raptus psichiatrico

Il pronto intervento degli agenti di polizia ha evitato che il bilancio potesse essere ancora più drammatico. I poliziotti sono riusciti a disarmare e immobilizzare il trentunenne a breve distanza dal luogo dell’aggressione.

Condotto in commissariato, l’aggressore è stato subito sottoposto a valutazione medica. Secondo quanto trapelato dagli ambienti investigativi citati dalla stampa francese, l’uomo era già noto alle autorità e ai servizi di salute mentale per gravi e pregressi problemi psicopatologici.

La Procura ha aperto un’indagine per tentato omicidio. Gli inquirenti escludono la matrice terroristica o ideologica, orientando le indagini verso la pista dell’atto isolato riconducibile a un acuto e violento scompenso psichico.