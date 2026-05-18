Esteri

Dall’Iran agli alieni: è il solito Trump contro tutti

Il presidente minaccia ancora Teheran e si fa ritrarre (dall'Ai) mentre dà il via a una guerra spaziale

di Cristiana Flaminio - 18 Maggio 2026

Dall’Iran agli alieni è il solito Trump scatenato su Truth. Il presidente americano, in poche ore, riesce a calamitare di nuovo l’attenzione su di sé. Prima parlando della guerra all’Iran e fornendo le sue (granitiche, va da sé) prese di posizione. Poi pubblicando un’immagine, anzi un carosello di “foto” in cui “ammanetta” pure gli extraterrestri in una “foto” elaborata dalla solita intelligenza artificiale. L’America è pur sempre quel Paese meraviglioso in cui il racconto della realtà rimbalza tra le guerre d’oltremare e quelle delle stelle.

Trump, alieni e Iran

Donald Trump ha pubblicato un’immagine in cui si vede la mappa dell’Iran con una freccia rossa e una bandiera Usa poi un’altra ancora in cui se la prende con gli alieni e lancia la “forza spaziale” americana. Su Teheran, a quanto trapela in queste ore, gli incontri tra la presidenza e il Pentagono avrebbero portato alla redazione di una nuova lista di obiettivi. Pronti a finire nel mirino americano ci sono infrastrutture energetiche e civili. Nulla di nuovo, un modo come un altro per spingere l’Iran ad accettare l’ipotesi di un accordo con gli States. Cosa su cui aveva già accelerato ieri, a parole, minacciando di nuovo Teheran.

La minaccia che viene dallo Spazio

Non solo Iran, pure gli alieni devono temere l’ira di Donald Trump. In un’altra immagine, il presidente americano preme un pulsante rosso mentre, sullo sfondo, diversi monitor danno conto di una battaglia spaziale. Il tema è serio perché quella dello spazio è davvero la nuova frontiera della guerra. Ma è declinato (anche) nella vicenda più folkloristica degli alieni “grigi”, l’unica mitologia partorita dall’America da quando è diventata superpotenza globale. A cui credono davvero in tanti se l’eventuale disclosure dei file su Roswell e altri “eventi” simili è tema di campagna elettorale ormai da anni.