Cronaca

Macabra scoperta al cantiere, spuntano due cadaveri

I fatti a Pollena Trocchia, nel Napoletano: due donne senza vita in un palazzo in costruzione. Si indaga

di Maria Graziosi - 18 Maggio 2026

In un cantiere edile nel Napoletano sono stati rinvenuti i cadaveri di due donne. La macabra scoperta è avvenuta questa notte nell’area sud dell’hinterland partenopeo. A Pollena Trocchia, è stata denunciata la presenza dei corpi senza vita di due donne, che per il momento non sembrano avere ancora un nome. I resti sono stati rinvenuti nel seminterrato di un palazzo in costruzione. Adesso sono partite le indagini per ricostruire quanto è avvenuto e fare luce sul mistero.

I cadaveri di due donne in un cantiere edile

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri. I militari in servizio presso la sezione operativa della Compagnia dell’Arma di Torre del Greco, insieme ai colleghi della tenenza di Cercola, sono giunti in viale Italia. Dentro il cantiere si sono imbattuti in due cadaveri. Erano riversi in terra, nel seminterrato di un palazzo ancora in costruzione. Stando alle primissime ricostruzioni potrebbero essere precipitati da due differenti piani nel vano ascensore. Ma ci vorranno ancora ore e indagini per fare piena luce attorno al caso.

In azione la Scientifica

Insieme ai carabinieri di Cercola e Torre del Greco sono intervenuti anche i militari della sezione per le investigazioni scientifiche del nucleo investigativo della vicina Torre Annunziata. Dovranno raccogliere ogni elemento utile a ricostruire gli ultimi istanti di vita delle due donne. Le indagini, poi, dovranno comprendere cosa e perché si trovassero lì. La scoperta dei due cadaveri nel cantiere edile di Pollena Trocchia ha profondamente impressionato la piccola cittadina. Che chiede di far presto, dare un nome alle vittime e scoprire cosa sia accaduto.