Attualità

Salvini: “L’assalitore di Modena scriveva ‘bastardi cristiani'”

Le parole del vicepremier riaccendono il dibattito. Tajani propone una medaglia per Luca Signorelli

di Paolo Diacono - 18 Maggio 2026

Matteo Salvini torna sui fatti di Modena e rivela: “El Koudri mandava mail scrivendo “bastardi cristiani”. Il vicepremier questa mattina è stato intervistato a 24 Mattino, su Radio 24. Ed è tornato sull’incidente di Modena che, a questo punto, tale non può essere più considerato. Almeno se saranno confermate le parole del vicepremier Salvini rispetto al profilo del 31enne su cui, prudentemente, lo stesso segretario della Lega ha lasciato “spazio” e tempo agli investigatori.

Modena, Salvini: “Scriveva bastardi cristiani nelle mail”

Le parole di Matteo Salvini sui fatti di Modena riportano d’attualità l’ipotesi terrorismo che, in una prima fase, era stata esclusa in favore di quella relativa al gesto di uno squilibrato. “Non era un disadattato”, ha spiegato Salvini, “non era uno che viveva sotto un ponte. Se uno gira con un coltello in macchina, falcia la gente e inneggia ad Allah su profili che poi sono stati chiusi da Facebook allora è ancora più grave”. E questo, ha spiegato, “a prescindere da quello che è successo a Modena”.

Il nodo delle seconde generazioni

Salvini torna sulla proposta della cittadinanza a punti e dopo Modena rilancia: “Lavoriamo da mesi su questa cosa, non è che una proposta di legge si mette in piedi in 24 ore, sulla base di fatti di cronaca”. E ancora. “Sulle seconde generazioni che spesso non si integrano, per cui in certi casi prevedere revoca della cittadinanza ed espulsione sono temi su cui lavoriamo da un anno e mezzo, al di là di quanto emerge dal lavoro degli inquirenti”. Quindi Salvini ha lanciato un’altra accusa sull’attentatore, a questo punto, di Modena: “Mandava mail con scritto bastardi cristiani, ma lascio l’analisi agli investigatori”.

Tajani: “Una medaglia a Signorelli”

L’altro vicepremier, Antonio Tajani, a differenza di Salvini è tornato sui fatti di Modena con l’idea di proporre una medaglia a chi, come Luca Signorelli, è intervenuto per evitare che il bilancio della follia di El Koudri fosse ancora più pesante. In una lettera, Tajani ha proposto il riconoscimento da estendere anche alle altre persone che sono intervenute nell’immediatezza dei fatti.

Oggi la convalida per El Koudri

L’assalitore di Modena, Salim El Koudri, 31 anni, resta in ospedale ma oggi si terrà l’udienza di convalida a suo carico. Risponde delle accuse di strage e lesioni aggravate.