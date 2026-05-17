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Giro d’Italia, Pellizzari: “Maglia Bianca Conad è il mio obiettivo”

di Redazione - 17 Maggio 2026

Dall’articolo di LaPresse – “La condizione è buona, sto bene”. La maglia Bianca Conad “è un obiettivo anche se adesso non è la mia ma è di chi indossa la maglia Rosa. Speriamo di averla a Roma sulle spalle”. Così Giulio Pellizzari prima della partenza della nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Sulla frazione odierna Pellizzari ha detto: “Oggi è una tappa impegnativa, dura. Speriamo che le gambe siano buone ma c’è il sole e siamo contenti”. A margine della partenza della nona tappa del Giro d’Italia, a Cervia, è intervenuta ai microfoni di LaPresse anche Alessandra Corsi Direttore Marketing dell’offerta ed MDD di Conad: “Il Giro d’Italia è un’opportunità per promuovere il benessere”, ha dichiarato la dirigente, soffermandosi su una della innovazione che l’azienda sta portando avanti: “Abbiamo una marca, ‘Piacersi’, che è la nostra punta di diamante nell’area del benessere – spiega Corsi- . È una marca su cui continuiamo a fare innovazione perché vogliamo fornire ai nostri clienti prodotti di tutte le categorie migliori rispetto a quelli standard in termini di salubrità. La prevenzione è importante nell’alimentazione. Alimentarsi bene significa vivere più a lungo”. C’è poi la marca non alimentare per il benessere ‘Essentiae Lab’: “Uniamo natura e tecnologia per avere prodotti ultra performanti che hanno performance professionali. Sono i prodotti che contraddistinguono le insegne e creano fidelizzazione”