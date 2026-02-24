Attualità

Dallo scetticismo alla standing ovation: il trionfo di Milano-Cortina 2026

di Laura Tecce - 24 Febbraio 2026

Cantieri incompiuti e piste fantasma? No, oggi l’unico fantasma è quello del pessimismo smentito. Non cattedrali nel deserto, ma una legacy concreta: infrastrutture, competenze, territori rilanciati. Un indotto miliardario, migliaia di posti di lavoro, un brand Italia che torna a brillare come piattaforma affidabile e attrattiva. Milano-Cortina 2026 è stato molto più di un evento sportivo: una prova generale di futuro.

Lo sport azzurro ha unito e parlato ai giovani attraverso imprese entrate nella storia: Arianna Fontana che ha riscritto ancora il suo nome nell’Olimpo dello short track; Federica Brignone che ha vinto una sfida che sembrava impossibile; Francesca Lollobrigida che ha fatto vibrare il ghiaccio con potenza e grazia. Mentre il mondo ci guardava, l’Italia ha risposto con il suo linguaggio migliore: la bellezza che si fa azione. Lasciamo che siano i fatti, non il rumore, a raccontare chi siamo.

E poi resteranno le immagini iconiche del grande show di chiusura all’Arena di Verona, tra acqua e luce, musica e arte. Abbiamo salutato le Olimpiadi invernali con una dichiarazione d’identità: una grande, grandissima bellezza in movimento. “Beauty in Action”, non uno slogan ma una realtà. Un racconto di territorio e talento applaudito dal mondo. Applaudito davvero: standing ovation del Cio, Ordine Olimpico d’Oro al Presidente Mattarella e alla premier Meloni.

Non solo medaglie – le trenta conquistate sono un record – ma organizzazione, sicurezza, trasporti, kwow how. “Uno spot formidabile per il nostro Paese”: la sintesi offerta da Giovanni Malagò restituisce con precisione il valore istituzionale dei Milano Cortina 2026. “Da 30 e lode”, ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, e la lode è nei dettagli che funzionano, nei diciottomila volontari, nei villaggi efficienti, nella reputazione conquistata. È l’Italia che vince e che emoziona, ed è l’Italia che, quando crede in se stessa, sa essere semplicemente straordinaria.