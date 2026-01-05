Attualità

Damiano David si sposa: l’anello che vale più di mille parole

di Priscilla Rucco - 5 Gennaio 2026

È bastata una successione di foto su Instagram per far esplodere il web. Damiano David, frontman dei Måneskin e ormai stella solista a Los Angeles, ha scelto i social per annunciare quello che molti sospettavano già da settimane: sposerà Dove Cameron. L’attrice e cantante americana, 47 milioni di follower e un curriculum che spazia dalle sitcom Disney alle hit pop, ha ricevuto la proposta più attesa del momento. E l’anello? Un gioiello che parla da solo: diamante centrale di taglio rettangolare, montatura in oro bianco o platino, contorno di brillanti. Classico quanto basta, moderno al punto giusto. Come loro, del resto.

“Sarà un anno bellissimo”, scrive Damiano a corredo delle immagini che li ritraggono complici, sorridenti, innamorati. Lei risponde con un “la mia parte preferita dell’essere viva”. Frasi che potrebbero sembrare banali se non fosse che rappresentano esattamente ciò che questa coppia è: sincera fino all’imbarazzo, romantica senza vergogna, lontana anni luce dalla retorica del glamour forzato.

L’amore partito dagli MTV Awards

La storia inizia nel 2022, dietro le quinte degli MTV Video Music Awards. Lui, reduce dal trionfo all’Eurovision, ancora legato a Giorgia Soleri. Lei, stellina Disney che si reinventa pop star. Sguardi, forse qualche parola di troppo, ma nulla di più. Perché Damiano, come ha raccontato la stessa Cameron in seguito, era riservato, fedele, poco incline a lasciarsi andare. Solo nel 2023, a distanza di un anno e dopo la fine della relazione con Soleri, le loro vite si sono reincontrate. Stessi award, stessa kermesse, ma questa volta qualcosa è scattato.

Debutto ufficiale nel febbraio 2024 al gala pre-Grammy, mano nella mano davanti ai flash. Da lì in poi, apparizioni calibrate: il Met Gala, qualche red carpet, i social usati con parsimonia ma efficacia. Una relazione vissuta sotto i riflettori ma senza eccessi, lontana dalle dinamiche del gossip bulimico che divora e sputa le coppie famose nel giro di sei mesi.

L’anello (anzi, gli anelli) e la dedica segreta

Ma veniamo al dunque: l’anello. O meglio, gli anelli. Perché Damiano, in un gesto che ribalta le convenzioni, ne ha scelto uno anche per sé. Creazioni firmate Alessandro Bernini, maison d’alta gioielleria italiana, oro rosa 18 carati, diamanti naturali certificati Gia. Valore complessivo stimato? Circa 200mila euro. Non male per un “sì” che forse deve ancora arrivare.

Ma la vera chicca è nascosta dentro: una dedica incisa che recita “The best part of being alive”, la parte migliore dell’essere vivi. Una frase che riecheggia le parole social di Cameron e che trasforma quei gioielli da status symbol a testimoni intimi di un sentimento. Romanticismo old school nell’era dei matrimoni da influencer? Forse. Eppure sembra funzionare.

2026: l’anno del grande passo?

Le nozze si celebreranno nel corso del 2026, ma su location e dettagli la coppia mantiene il riserbo. C’è chi scommette su un matrimonio rock, eccentrico, tutto lustrini e chitarre elettriche. Chi invece immagina una cerimonia intima, lontana dai riflettori, magari in qualche villa italiana o in una spiaggia californiana. Difficile dire. Quel che è certo è che Damiano e Dove hanno saputo costruire un equilibrio raro: vivere pubblicamente senza mettere in piazza ogni respiro, esistere come coppia senza farsi schiacciare dalle aspettative del pubblico.

E se è vero che il cantante ha mollato Roma per Los Angeles, lasciandosi alle spalle non solo una città ma anche un’immagine, quella del ragazzo della band che ha conquistato l’Europa, è altrettanto vero che questo nuovo capitolo sembra essere perfetto. Perché a volte, per crescere, bisogna avere il coraggio di cambiare scena. E Damiano, tra una carriera solista che sta prendendo forma e un amore che si fa sempre più solido, sembra aver trovato la sua dimensione.

Giorgia Soleri e l’ombra del passato

Inevitabile, parlando di Damiano, non pensare a lei. Giorgia Soleri, attivista, icona della body positivity, presenza costante nella vita del cantante per anni. La loro rottura, nel giugno 2023, aveva fatto scalpore. Non per scandali o polemiche, ma perché quella coppia rappresentava qualcosa di autentico, almeno agli occhi del pubblico. Oggi Damiano guarda avanti, e anche Giorgia ha preso la sua strada. Una coincidenza, forse, che l’annuncio del matrimonio arrivi proprio in questi giorni. Ma le vite, per fortuna, non sono film: ognuno segue il proprio copione, senza dover rendere conto a nessuno.

Il verdetto: è amore o è show?

Resta la domanda finale: quanto c’è di vero e quanto di costruito in questa storia? Perché nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo, ogni gesto può essere calcolato, ogni post studiato a tavolino. Eppure, guardando quelle foto, leggendo quelle dediche, viene da pensare che stavolta ci sia poco da recitare. Damiano e Dove non hanno bisogno di inventarsi un amore per far parlare di sé. Lui ha già conquistato mezzo mondo con i Måneskin, lei ha un esercito di fan che la seguirebbe ovunque. Forse, semplicemente, si amano. E in un’epoca in cui tutto è performance, questa potrebbe essere la loro rivoluzione più grande: essere autentici.