Meteo

Oggi comincia l’autunno, l’estate è finita le previsioni meteo di questi giorni

di Emily Gabrielli - 23 Settembre 2026

epa12539699 A woman walks under trees with autumn foliage as the sun rises over Primrose Hill in London, Britain, 21 November 2025. Winter weather continues across the UK, with temperatures falling below zero overnight. The Met Office has described the conditions as the 'first notable cold snap of this autumn,' bringing 'wintry hazards' and prompting the agency to issue warnings for snow and ice. EPA/NEIL HALL

L’autunno 2026 è iniziato alle 2:05 del 23 settembre, con l’equinozio che segna uno dei due momenti dell’anno in cui il Sole attraversa l’equatore celeste. Da questo momento, nell’emisfero settentrionale le ore di luce iniziano progressivamente a diminuire fino al solstizio d’inverno, mentre nell’emisfero australe comincia la primavera.

La data dell’equinozio non è fissa. Può infatti cadere tra il 21 e il 24 settembre, perché la durata dell’anno solare non corrisponde esattamente ai 365 giorni del calendario. L’inserimento degli anni bisestili permette di compensare questa differenza, ma l’orario degli equinozi continua a variare leggermente di anno in anno.

Equinozio d’autunno: l’origine

Il termine “equinozio” deriva dal latino aequinoctium, legato all’idea di una “notte uguale” al giorno. In realtà, però, le ore di luce e quelle di buio non sono perfettamente identiche. L’atmosfera terrestre devia i raggi luminosi e il Sole viene considerato sorto quando il suo bordo compare all’orizzonte. Per questo, alle nostre latitudini, il giorno può risultare leggermente più lungo della notte.

A determinare l’alternarsi delle stagioni è soprattutto l’inclinazione dell’asse terrestre, pari a circa 23,4 gradi rispetto alla perpendicolare al piano dell’orbita. Non è quindi la maggiore o minore distanza della Terra dal Sole a causare le stagioni. L’arrivo dell’autunno astronomico si distingue da quello meteorologico, iniziato convenzionalmente il primo settembre.

Da secoli, inoltre, l’equinozio rappresenta un momento simbolico. Il passaggio dalla stagione luminosa a quella più buia ha alimentato miti e tradizioni. Tra i più celebri c’è quello greco di Persefone, legato al ciclo della natura e dei raccolti. In Giappone, durante l’Higan, gli equinozi sono invece momenti dedicati alla memoria degli antenati e alla riflessione spirituale.

Il meteo dell’autunno

Secondo le prime previsioni, il meteo per l’autunno 2026 vedrà un clima instabile e variabile su gran parte dell’Europa. Un doppio fronte che vede da un lato l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà un tempo mite; dall’altro è previsto il transito di una massa d’aria fredda proveniente dalla Scandinavia con maltempo e un drastico calo delle temperature.

Nel nostro Paese il quadro della prossima settimana conferma un clima stabile e soleggiato anche se, le mappe del servizio stagionale ECMWF-Copernicus, confermano nelle prossime settimane l’arrivo di una violenta ondata di maltempo con piogge e temporali diffusi su gran parte del Mediterraneo.