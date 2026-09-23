Cronaca

Pianificava aggressione con coltello a una docente, fermato 14enne

di Claudia Mari - 23 Settembre 2026

Un’altra possibile aggressione a scuola è stata sventata a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Uno studente di 14 anni dell’Istituto comprensivo Nicotera-Costabile – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – avrebbe progettato un’aggressione ai danni della propria insegnante di italiano utilizzando un coltello.

Le indagini e l’intervento

La vicenda, sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, sarebbe emersa grazie ad alcune conversazioni avvenute su Telegram. Il giovane avrebbe utilizzato un gruppo sulla piattaforma di messaggistica per parlare del presunto piano e dell’aggressione che intendeva compiere. Proprio l’analisi dei messaggi avrebbe consentito alle forze dell’ordine di venire a conoscenza del progetto e di intervenire prima che potesse essere messo in atto.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe inoltre nascosto il coltello all’interno dei bagni dell’istituto. I carabinieri sarebbero riusciti a bloccare la situazione prima che lo studente potesse raggiungere la docente e dare seguito a quanto avrebbe pianificato.

Nel corso degli accertamenti è stata effettuata anche una perquisizione nell’abitazione del minorenne. I militari avrebbero sequestrato il telefono cellulare utilizzato dal ragazzo e alcuni indumenti che comparivano nelle fotografie pubblicate sui social di interesse per l’indagine.

Resta da chiarire con precisione quale fosse l’intento del giovane e quale ruolo abbiano avuto le conversazioni online nella preparazione dell’episodio. Tra le ipotesi investigative relative al possibile movente ci sarebbe il risentimento legato alla bocciatura dell’anno scolastico precedente, che il ragazzo, secondo quanto emerso, non avrebbe accettato.

I precedenti

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro grave caso avvenuto a Roma, dove una docente era stata aggredita con un’arma da taglio da un alunno di 13 anni. Due vicende distinte, ma che hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulla prevenzione degli episodi di violenza.