Italpress Notizie Motori

Denza celebra i 90 anni degli impianti del Cervino

di Italpress - 2 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Denza, brand premium del Gruppo BYD, partecipa alle celebrazioni per i 90 anni degli impianti del Cervino, in programma a Breuil-Cervinia domenica 2 agosto. In occasione dell’evento, il brand sarà presente con uno spazio dedicato, dove gli ospiti potranno scoprire DENZA Z9GT nella sua versione elettrica e DENZA D9, approfondirne caratteristiche e tecnologie e registrarsi per effettuare un test drive. Le celebrazioni ripercorreranno la storia iniziata nel 1936 con l’inaugurazione della prima Funivia del Cervino e offriranno uno sguardo sul futuro del comprensorio. Al centro dell’evento anche “Cervino The One”, il nuovo progetto infrastrutturale destinato a trasformare il collegamento tra Breuil-Cervinia, Plan Maison e Plateau Rosa.

La partecipazione si inserisce nella partnership tra DENZA e Cervino Ski Paradise, una delle destinazioni alpine più iconiche e prestigiose d’Europa. L’accordo nasce dalla condivisione di valori comuni quali innovazione, eccellenza, qualità del servizio e capacità di offrire esperienze esclusive a un pubblico internazionale.

Nel corso dell’anno, DENZA sarà protagonista all’interno del comprensorio attraverso attività dedicate e iniziative rivolte agli ospiti. La presenza alle celebrazioni del novantesimo anniversario rappresenta una delle prime espressioni concrete di questa collaborazione. Con la partecipazione all’evento e la partnership con Cervino Ski Paradise, DENZA rafforza il proprio posizionamento in Europa e consolida il legame con un territorio riconosciuto a livello internazionale per prestigio, capacità di innovazione e qualità dell’accoglienza. I MODELLI DENZA Shooting brake dal design fluido e distintivo, disponibile sia in versione elettrica sia Super Hybrid DM (Dual Mode), la Z9GT offre autonomia elevata e flessibilità per i viaggi lunghi, senza compromessi sulle prestazioni. Gli interni premium includono il sistema audio Devialet e i sedili massaggianti anteriori e posteriori, mentre il FLASH Charging consente ricariche ultrarapide in pochi minuti. Il D9 combina versatilità e comfort, con autonomia fino a 210 km in elettrico e 950 km in combinata. Ideale per famiglie e viaggi executive, dispone di sette posti flessibili, con poltroncine zero gravity in seconda fila, ampio vano di carico e tecnologie premium a bordo, inclusa la ricarica FLASH Charging per ridurre i tempi di sosta.

– Foto ufficio stampa BYD –

(ITALPRESS).