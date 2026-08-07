Economia

Stangata Usa a Meta: 567 milioni per danni ai minori

Il giudice Bryan Biedscheid ha condannato il colosso tecnologico al pagamento di una somma equivalente a 492 milioni di euro per far fronte ai danni arrecati ai minori dalle sue piattaforme social

di Daniel Walker - 7 Agosto 2026

Stangata per Meta negli Usa: condanna da 567 milioni di dollari per i danni ai minori nel New Mexico.

Un tribunale dello Stato del New Mexico ha inflitto una pesantissima sanzione a Meta, la società madre di Instagram e Facebook. Il giudice Bryan Biedscheid ha condannato il colosso tecnologico al pagamento di 567 milioni di dollari -circa 492 milioni di euro- per far fronte ai danni arrecati ai minori dalle sue piattaforme social.

La sentenza stabilisce nel dettaglio la destinazione della maxi-cifra. La quota principale, pari a circa 420 milioni di dollari, andrà direttamente a finanziare servizi di assistenza per i giovani. La parte restante verrà impiegata nei prossimi cinque anni per campagne di prevenzione, sensibilizzazione, attività di screening e altre spese correlate.

Misure restrittive e controlli severi su età e sicurezza

Oltre al profilo risarcitorio, il tribunale ha imposto a Meta una serie di prescrizioni e modifiche strutturali da applicare nello Stato.

Dovrà creare banner e schermate informative periodiche per spiegare nel dettaglio le funzionalità di protezione, le buone pratiche e gli strumenti per contrastare i commenti inappropriati.

Sarà obbligata a potenziare gli strumenti di intelligenza artificiale per stimare l’età degli utenti sulla base delle loro interazioni. L’obiettivo: sviluppare entro due anni un modello di previsione specifico per gli under 13.

Previsti blocchi, con l’obbligo di richiedere la prova dell’età a chiunque sia ritenuto di avere meno di 13 anni (o meno di 18 senza un’età precisa stimabile), applicando preventivamente le restrizioni per le fasce protette fino a nuova verifica.

Meta dovrà inoltre realizzare un portale di segnalazione dedicato al personale scolastico per individuare gli profili di minori di 13 anni, con contestuale obbligo per Meta di eliminare i loro dati personali raccolti.

E dovrà inoltre rendicontare due volte all’anno alle autorità i progressi nell’applicazione di queste misure correttive.

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La posizione di Meta e il conto totale vicino al miliardo

Questa nuova sanzione si aggiunge ai 375 milioni di dollari di sanzioni civili già comminati da una giuria lo scorso marzo, per un conto complessivo a carico dell’azienda che sfiora i 942 milioni di dollari. Ciò, a fronte di utili annuali che nel 2025 hanno toccato circa 60 miliardi di dollari.

Meta ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione. In una nota ufficiale, il colosso di Menlo Park ha rivendicato il proprio impegno sostenendo di lavorare con trasparenza per la sicurezza degli utenti, respingendo accuse ritenute lesive e non corrispondenti ai fatti.