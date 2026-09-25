Attualità

Allarme dirottamento sul volo Ryanair “Mi stanno seguendo”

L'allarme scritto su un foglio di carta, la segnalazione e poi l'epilogo

di Martino Tursi - 25 Settembre 2026

È scattato l’allarme dirottamento su un aereo Ryanair partito da Porto e diretto in Irlanda, a Dublino. La vicenda s’è registrata nella serata di martedì scorso ma è venuta alla luce solo adesso che il Mirror, citando i quotidiani portoghesi, l’ha riportata. Tutto è nato dalla denuncia di una donna che si era imbarcata sull’aereo della compagnia low-cost. E che ha affidato alcuni fogli di carta a una hostess. Gli stessi che, poi, hanno fatto scattare l’allarme trasmesso dal pilota del volo.

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Allarme dirottamento aereo sul volo Ryanair

La donna, 48 anni, una volta salita a bordo dell’aereo, ha consegnato dei foglietti a un assistente di volo. C’era scritto un messaggio inquietante. Denunciava di essere stata “seguita” da tre persone. La signora ha chiesto al personale di bordo di consegnare quel messaggio al pilota. Che, letto il contenuto del foglio, ha diramato un codice squawk 7500. Si tratta di un messaggio codificato che denuncia la presenza in cabina di volo di estranei, un possibile dirottamento su una rotta “domestica” europea Ryanair.

Come è andata a finire

Era un falso allarme. Per fortuna. Intanto, però, l’aereo è tornato indietro, in Portogallo. Il volo Ryanair a rischio dirottamento è partito lo stesso, dopo tutti i controlli del caso. E dopo le verifiche che avrebbero appurato l’infondatezza della segnalazione. Contestualmente non s’è capito perché la donna avrebbe denunciato ciò che ha scritto nel foglietto facendo scattare l’allarme. E, secondo alcuni quotidiani lusitani, sarebbe stata “scortata” fuori dall’aeroporto dalla polizia. Il volo, partito poi all’1.30 dal Portogallo ha raggiunto l’Irlanda alle 3.15, in ritardo di circa tre ore.