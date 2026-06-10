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Dodge apre gli ordini in Europa per la nuova generazione di Charger

di Italpress - 10 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nel celebrare quest’anno il suo 60° anniversario, Dodge apre un nuovo e audace capitolo in Europa con il lancio della Dodge Charger di nuova generazione, riportando sulle strade europee una delle più iconiche muscle car americane grazie a una nuova gamma multi-energia progettata per offrire prestazioni e carattere senza compromessi. A sei decenni dalla nascita della Charger originale, che contribuì a definire l’era delle muscle car, questo nuovo modello di ottava generazione evolve la formula per una nuova generazione di guidatori, rimanendo al contempo inequivocabilmente Dodge per carattere, design e presenza. Disponibile sia con propulsori completamente elettrici sia a benzina, la nuova Charger riflette la filosofia “performance first” di Dodge: motorizzazioni diverse, stesso DNA da muscle car. La Charger di nuova generazione debutta in Europa sia in configurazione a due porte sia a quattro porte, combinando proporzioni iconiche, presenza wide-body e tecnologie avanzate con l’inconfondibile attitudine che ha sempre definito le vetture ad alte prestazioni Dodge. Sviluppata sulla piattaforma multi-energia STLA Large, la Charger di nuova generazione è stata progettata fin dall’inizio per supportare sia propulsori elettrici a batteria sia motori a combustione interna, consentendo a Dodge di offrire due interpretazioni distinte delle prestazioni muscle moderne.La Dodge Charger Daytona rappresenta l’evoluzione più avanzata della muscle Dodge fino ad oggi – la muscle car a trazione integrale più veloce e potente. Disponibile negli allestimenti Scat Pack e R/T, la Dodge Charger Daytona rappresenta l’interpretazione completamente elettrica della muscle Dodge di nuova generazione, offrendo elevate prestazioni grazie a un’architettura 100% BEV con trazione integrale di serie. La Daytona Scat Pack rappresenta il vertice delle prestazioni Charger, mentre la Daytona R/T offre un modo più accessibile per vivere il carattere e le capacità della muscle Dodge. Nella configurazione Daytona Scat Pack, Charger Daytona porta le prestazioni a un livello superiore, con 500 kW (670 CV), accelerando da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in 3,3 secondi e coprendo il quarto di miglio in 11,5 secondi grazie a una calibrazione prestazionale avanzata. Per un’opzione più accessibile, nella configurazione R/T, Charger Daytona eroga 400 kW (536 CV), accelerando da 0 a 60 mph in 4,2 secondi con un tempo sul quarto di miglio di 12,4 secondi; entrambe le versioni sono alimentate da un’architettura elettrica a 400 volt abbinata a una batteria da 100,5 kWh. Un pacchetto Track opzionale per la Charger Daytona Scat Pack incrementa ulteriormente le prestazioni con dischi Brembo da 16 pollici, pinze fisse rosse, cerchi da 20 pollici differenziati (305 anteriori / 325 posteriori), sospensioni a smorzamento adattivo e Drive eXperience Recorder. Basata su un’architettura ad alte prestazioni con doppio Electric Drive Module (EDM), con un modulo su ciascun asse, la Charger Daytona offre trazione integrale di serie, risposta immediata della coppia e accelerazioni costanti in tutte le condizioni di guida.Il coinvolgimento del conducente rimane centrale nell’esperienza. Funzionalità esclusive Dodge, come il PowerShot – attivato tramite un pulsante dedicato sul volante – consentono brevi incrementi di circa 40 CV per offrire un’accelerazione ancora più aggressiva quando richiesto. L’architettura del telaio è stata specificamente progettata per supportare le prestazioni dinamiche del veicolo, combinando precisione di guida, stabilità alle alte velocità e controllo della carrozzeria con il carattere deciso tipico di una muscle car Dodge. Dal punto di vista estetico, Charger Daytona introduce elementi distintivi, tra cui l’innovativo passaggio aerodinamico anteriore R-Wing e il logo Fratzog illuminato, mentre il sistema Fratzonic Chambered Exhaust offre un’esperienza sonora orientata alle prestazioni, unica nel segmento EV, che rafforza il tipico “ruggito” delle muscle car Dodge. La ricarica rapida supporta un utilizzo quotidiano: è possibile passare dal 20% all’80% in circa 27 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida DC fino a 350 kW, in grado di erogare il picco di ricarica di 183 kW del veicolo (i tempi effettivi possono variare in funzione della potenza della colonnina e delle condizioni ambientali). Per chi viaggia, bastano 10 minuti di ricarica rapida DC per ottenere fino a 110 km di autonomia. La batteria ad alta tensione è coperta da una garanzia di 8 anni / 160.000 km.All’interno, Charger Daytona presenta un abitacolo orientato al conducente, che combina tecnologie ispirate alle prestazioni con un design immersivo. Tra le principali dotazioni figurano sedili sportivi in pelle, sedili anteriori ventilati e riscaldati, volante riscaldato con parte superiore e inferiore piatta, paddle per la frenata rigenerativa, leva del cambio “pistol-grip” ridisegnata e il sistema di illuminazione Attitude Adjustment con 64 colori selezionabili.Accanto alla versione elettrica, la Dodge Charger con motorizzazione SIXPACK rappresenta l’espressione con motore a combustione interna della muscle Dodge di nuova generazione, offrendo la trazione integrale di serie con modalità RWD on-demand, che consente al conducente di trasferire il 100% della coppia alle ruote posteriori premendo un pulsante.Proposta negli allestimenti Scat Pack e R/T, la Charger SIXPACK adotta il motore benzina Hurricane sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri abbinato alla trazione integrale. Nella configurazione Scat Pack, utilizza la variante ad alte prestazioni (H.O.), con 550 CV, accelerazione da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in 3,9 secondi e quarto di miglio in 12,2 secondi, oltre a una coppia superiore e prestazioni incrementate. Nella versione R/T, il motore SIXPACK eroga 420 CV, con uno 0-60 mph in 4,6 secondi e quarto di miglio in 12,9 secondi, offrendo un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La nuova configurazione sei cilindri in linea biturbo combina ingegneria moderna e carattere autenticamente muscle, garantendo accelerazione elevata, risposta immediata e il tipico sound motore Dodge.L’introduzione della trazione integrale avanzata rappresenta uno dei traguardi ingegneristici più significativi per la gamma Charger. In combinazione con la modalità a trazione posteriore su richiesta, consente di guidare con sicurezza una muscle car da oltre 500 CV in qualsiasi condizione, migliorando al contempo la capacità di accelerazione da fermo. Che si tratti di massimizzare la trazione in partenza o di privilegiare una dinamica più orientata al posteriore per drifting e manovre dinamiche, Charger incarna versatilità e carattere.Funzionalità orientate alla performance come il Launch Control – con cinque livelli selezionabili di intensità – e il Line Lock, che consente di bloccare le ruote anteriori per eseguire burn-out controllati, rafforzano ulteriormente il carattere ad alte prestazioni del modello.Condividendo la piattaforma STLA Large con Charger Daytona, la versione SIXPACK combina proporzioni generose, presenza aggressiva e un’evoluta ingegneria del telaio con un abitacolo progettato per il massimo coinvolgimento del conducente.Sia nelle versioni a combustione interna sia in quelle completamente elettriche, la Charger di nuova generazione integra tecnologie chiave del DNA Dodge progettate per mettere il conducente al centro. Le diverse modalità di guida permettono di adattare il comportamento del veicolo dall’utilizzo quotidiano alla guida ad alte prestazioni, intervenendo su acceleratore, sterzo e dinamica complessiva.Per chi cerca un’esperienza ancora più coinvolgente, sono disponibili configurazioni orientate all’utilizzo in pista e modalità dedicate, pensate per esprimere appieno il potenziale della Charger. Tecnologie come il Drive Experience Recorder (per Charger Daytona Scat Pack) consentono di registrare e analizzare le sessioni di guida, sia su pista sia in drag race.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).