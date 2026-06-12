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Domani sciopero aerei: il 13 giugno disagi su voli e aeroporti italiani

di Emily Gabrielli - 12 Giugno 2026

Domani, sabato 13 giugno 2026 è previsto uno sciopero degli aerei su diverse città del territorio nazionale. Per la giornata è stato proclamata una protesta che interesserà diversi punti strategici del sistema aeroportuale. L’agitazione non sarà generalizzata a livello nazionale, ma coinvolgerà nodi chiave che potrebbero comunque generare ritardi e cancellazioni a catena su numerose tratte.

Sciopero aerei 13 giugno: chi si ferma

Tra le categorie coinvolte figurano il personale di volo di EasyJet, i servizi di handling dell’aeroporto di Milano Linate, il personale operativo dello scalo di Cagliari e il controllo del traffico aereo dell’aeroporto di Verona. La protesta più impattante riguarda appunto EasyJet: piloti e assistenti di volo incroceranno le braccia dalle 6:00 alle 24:00. Uno stop prolungato che rischia di avere conseguenze rilevanti sull’intera programmazione del vettore, con possibili ripercussioni su collegamenti nazionali e internazionali e ritardi anche su voli non direttamente coinvolti nello sciopero.

Situazione critica anche a Verona, dove il personale ENAV addetto al controllo del traffico aereo si fermerà per l’intera giornata, sempre dalle 6:00 a mezzanotte. Un blocco che potrebbe incidere sulla gestione dei decolli e degli atterraggi, rallentando l’intero traffico aereo in transito nell’area. A Cagliari, invece, lo sciopero interesserà il personale della società di gestione aeroportuale Sogaer, con uno stop nelle stesse fasce orarie. Anche in questo caso sono attesi possibili rallentamenti nelle operazioni di terra, con effetti su check-in, imbarchi e gestione dei bagagli.

Altri disagi e le fasce protette

Infine, a Milano Linate il personale di Sky Service impiegato nel Piazzale Ovest si fermerà per quattro ore, dalle 12:00 alle 16:00, creando una finestra di possibile congestione nelle operazioni aeroportuali.

Le associazioni di categoria ricordano che, anche in presenza di scioperi limitati, i disagi possono estendersi oltre le compagnie direttamente coinvolte, poiché le attività di handling e gestione a terra sono fondamentali per la regolarità dei voli di tutte le compagnie presenti negli scali interessati.

Come previsto dalla normativa ENAC, saranno comunque garantite le fasce protette, dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli programmati dovranno essere assicurati. Al di fuori di questi orari resteranno inoltre operativi i collegamenti di emergenza, sanitari, militari, istituzionali e quelli essenziali per garantire la continuità territoriale con le isole.

Si invita comunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea, poiché la situazione potrebbe subire variazioni nelle ore precedenti allo sciopero.