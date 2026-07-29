Cultura & Spettacolo

Glen Hansard, il cantautore di Once muore in un incidente in moto a Dublino

L’incidente nella zona di Lucan, Il musicista è stato assistito sul posto, ma è stato dichiarato morto in seguito alle ferite riportate

di Gianluca Pascutti - 29 Luglio 2026

Glen Hansard

La musica irlandese perde Glen Hansard, morto a 56 anni in un incidente in moto alle porte di Dublino. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore del 29 luglio lungo la Lower Road, nell’area delle Strawberry Beds, nel territorio di Lucan. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente che ha coinvolto solo la moto guidata dal cantautore. I soccorsi sono arrivati poco dopo le 4.30. Il musicista è stato assistito sul posto, ma è stato dichiarato morto in seguito alle ferite riportate. La zona è stata chiusa per i rilievi dei forensic collision investigators. La Garda ha avviato una indagine e ha chiesto eventuali immagini da dashcam o telecamere private.

La conferma della famiglia

La morte di Glen Hansard è stata confermata dal suo management. La famiglia ha parlato di una perdita devastante e ha chiesto riservatezza in queste ore di lutto. I parenti hanno ringraziato i servizi di emergenza intervenuti sul luogo dell’incidente. Non sono previsti altri commenti, poiché l’indagine è ancora in corso.

Dai Commitments all’Oscar

Prima di diventare un simbolo del folk contemporaneo, Glen Hansard era stato chitarrista dei Commitments nel celebre film di Alan Parker del 1991. Interpretava Outspan Foster, ruolo che lo aveva fatto conoscere al grande pubblico. La sua storia musicale parte però dalle strade di Ballymun, dove suonava come busker. Con la band The Frames ha costruito una carriera solida e rispettata, diventando una delle voci più influenti della scena irlandese. Il successo mondiale è arrivato con Once, film del 2007 che lo ha trasformato in un’icona mondiale. La canzone Falling Slowly, scritta e interpretata con Markéta Irglová, ha vinto l’Oscar nel 2008. Hansard ha poi proseguito con progetti solisti e con il duo The Swell Season. Tra i suoi album più apprezzati c’è Didn’t He Ramble, nominato ai Grammy nella categoria Best Folk Album.

Un’eredità che resta

Negli ultimi anni era noto anche per il tradizionale busking natalizio nel centro di Dublino spesso assieme a Bono Vox frontman degli U2. La sua voce, le sue canzoni e la sua storia continueranno a vivere nella memoria di chi lo ha seguito per oltre trent’anni.

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