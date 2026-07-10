Machina Sacra, la processione guidata dall’intelligenza artificiale

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Uno schermo al posto della statua del santo, smartphone e non i lumini

di Askanews - 10 Luglio 2026

Milano, 10 lug. (askanews) – Può l’intelligenza artificiale diventare la guida di una processione? È la provocazione di Machina Sacra, progetto artistico presentato a Bosco, nel Cilento, che gli autori definiscono la prima processione digitale realizzata in Italia.

Al posto della tradizionale statua sacra, c’è un grande schermo trasportato in corteo. I lumini sono invece rimpiazzati dagli smartphone dei partecipanti. Attraverso un QR code, ogni telefono si collega all’opera diffondendo una litania digitale e illuminando il percorso, mentre un sistema di intelligenza artificiale coordina da remoto l’intera esperienza.

Machina Sacra propone una riflessione sul rapporto tra spiritualità, tecnologia e collettività, nell’anno dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata al rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. Per gli autori del progetto, Max Magaldi e Matteo Mandelli, l’obiettivo non è mettere in discussione la fede, ma osservare come cambiano i simboli e i rituali del nostro tempo.