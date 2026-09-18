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Droni nei cieli di Copenaghen. Chiusa l’area dell’ambasciata Usa nel giorno del vertice Nato

Allarme nella capitale danese. Evacuazioni, strade interdette e verifiche in corso per un “evento sospetto”

di Mauro Trieste - 18 Settembre 2026

Droni sono stati segnalati questa mattina sopra Osterbro, il quartiere che ospita l’ambasciata degli Stati Uniti. La polizia ha immediatamente chiuso Dag Hammarskjolds Allé, evacuato scuole ed edifici e istituito un perimetro di sicurezza. Un testimone conferma all’Adnkronos la presenza dei droni e il blocco totale della zona: “È tutto chiuso, ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste”. Le autorità parlano di un “evento sospetto”, senza fornire ulteriori dettagli né collegare ufficialmente l’allarme agli avvistamenti.

La capitale blindata per il vertice Nato

L’incidente arriva in una giornata ad alta sensibilità per Copenaghen, che oggi e domani ospita la conferenza del Comitato militare della Nato con i capi di Stato maggiore dei Paesi membri. Per l’occasione è stata istituita una vasta zona di restrizione dello spazio aereo, che vieta il volo dei droni senza autorizzazione scritta della polizia. Proprio ieri due persone erano state incriminate per aver violato le regole, in episodi distinti. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su un possibile collegamento tra quei casi e quanto sta accadendo nei pressi dell’ambasciata.

Verifiche in corso e scenario ancora incerto

La polizia danese mantiene il massimo riserbo sulla natura dell’allarme, mentre le operazioni di controllo proseguono con elicotteri e unità specializzate. L’episodio alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza in un contesto già segnato da misure straordinarie e da un’attenzione internazionale concentrata sulla capitale. Le autorità invitano i cittadini a evitare l’area e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

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