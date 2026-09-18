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Eurofighter italiano colpito nella base di Ta’if. Crosetto: “Nessun militare coinvolto”

Il ministro convoca una riunione urgente e chiede una valutazione operativa completa

di Ernesto Ferrante - 18 Settembre 2026

Un F-2000 dell’Aeronautica militare è stato colpito durante gli attacchi che nella notte hanno interessato la base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell’operazione Inherent Resolve. Lo ha reso noto il ministro della Difesa Guido Crosetto, precisando che “non vi sono militari italiani coinvolti”. Il velivolo si trovava in un’area decentrata dell’installazione e, secondo quanto riferito, non si registrano altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal contingente italiano.

La risposta della Difesa e il monitoraggio della situazione

Crosetto ha seguito l’evoluzione degli eventi in costante contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Il ministro ha chiesto una valutazione aggiornata sulle condizioni del personale, sull’andamento della situazione e sulle possibili opzioni operative, coinvolgendo anche il comandante del Comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, e il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Antonio Conserva.

Misure di sicurezza e riunione urgente al ministero

Secondo quanto riferito al ministro, “erano già state messe in atto da tempo tutte le misure di sicurezza a salvaguardia del personale militare”. Crosetto ha annunciato una riunione al ministero per un primo aggiornamento, ribadendo che la situazione viene seguita “con la massima attenzione, con l’obiettivo di garantire la piena tutela del nostro personale e di operare con la necessaria responsabilità”.

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