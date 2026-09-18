Cronaca

Insegnante accoltellata a scuola da un 13enne a Roma

Il ragazzino spruzza spray urticante e poi accoltella la prof: avrebbe voluto filmare la sua aggressione. La donna non rischia la vita ma è sotto choc

di Maria Graziosi - 18 Settembre 2026

Aggredisce l’insegnante con lo spray urticante e poi la ha accoltellata: è successo questa mattina in una scuola media a Roma. La donna si trova in stato di choc ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. L’aggressione a opera di un ragazzino di appena tredici anni. I fatti si sono verificati alla scuola media intitolata a Giovanni Verga che si trova in via Giovanni Gussone, nel quartiere Prenestino-Centocelle, al quinto municipio della Capitale.

Prima lo spray urticante poi ha accoltellata l’insegnante

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Dalle primissime ricostruzioni è emerso che l’insegnante sarebbe stata aggredita dallo studente tredicenne. Che, prima, le avrebbe spruzzato addosso dello spray urticante e poi l’avrebbe accoltellata. La donna non è in pericolo di vita. Ma quanto è accaduto rappresenta un episodio inaccettabile. L’ennesimo che coinvolge le scuole italiane. Non si tratta del primo ragazzino che si arma ed entra a scuola con l’intenzione di fare del male a qualcuno. E, in particolar modo, di colpire e ferire (se non peggio) i suoi stessi insegnanti.

L’aggressione e il video

Stando alle primissime notizie sul caso, il 13enne non solo ha tentato di aggredire l’insegnante ma avrebbe pure voluto filmare il suo crimine. Avrebbe voluto fare un video, a quanto trapela dalle prime ricostruzioni dell’incredibile aggressione, della sua insegnante da lui accoltellata. Anche per questo, probabilmente, è riuscito a sferrargli un solo colpo. La donna è stata immediatamente soccorsa, sul posto sono arrivati immediatamente i medici e sanitari del 118.

I precedenti: Trescore Balneario

L’insegnante accoltellata a Roma è solo l’ultima, purtroppo, di una serie di professori aggrediti dai ragazzini. A marzo scorso era successo un episodio fin troppo simile a quello che si è registrato stamattina a Roma. Era accaduto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Dove un altro ragazzino, anch’egli 13enne, aveva colpito con un coltello la sua insegnante. Aveva addosso una maglia con su scritta la parola “vendetta”. Sarebbe stato “fomentato” dalle frequentazioni social a compiere l’aggressione. Adesso, a Roma, si ripresenta un episodio analogo. Che riporta d’attualità il tema delle comunità digitali e della tutela necessaria per i ragazzini, all’indomani dell’approvazione dell’Eu Kids Act da parte della Commissione europea.