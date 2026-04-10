Attualità

Cadono da una gru: due operai morti a Palermo

Salvo il terzo lavoratore coinvolto, per lui una traiettoria non fatale

di Giorgio Brescia - 10 Aprile 2026

A Palermo, nella mattinata di oggi, due operai sono morti in un grave incidente sul lavoro avvenuto in via Ruggero Marturano.

Due operai morti a Palermo

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i lavoratori sono caduti da una gru dopo il ribaltamento del carrello. Vi si trovavano mentre erano impegnati in attività operative in quota. L’impatto non ha lasciato scampo ai due operai, deceduti sul posto.

Salvo un terzo operaio

Un terzo lavoratore presente al momento dell’incidente è rimasto coinvolto ma si è salvato: sarebbe finito su una superficie di sicurezza casuale – un pare, un cumulo di pneumatici – che ne ha attutito la caduta.

Gli interventi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.

L’area è stata messa in sicurezza e l’autorità giudiziaria ha aperto le verifiche sull’incidente.

Gli infortuni mortali nell’isola

In Sicilia il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro continua a mostrare un andamento critico anche nel 2025 e nei primi mesi del 2026. Secondo i dati Inail, nei primi dieci mesi del 2025 si sono registrate 77 denunce di infortuni con esito mortale, in aumento rispetto alle 71 dello stesso periodo del 2024 (+8,4%).

Nei primi mesi del 2025 erano già stati rilevati incrementi anche nel primo semestre, con un aumento rispetto all’anno precedente Le costruzioni, la sanità e i trasporti risultano tra i settori più esposti.

Il trend conferma una situazione strutturale di rischio elevato rispetto alla media nazionale, con una concentrazione significativa di incidenti in attività ad alta esposizione fisica e nei lavori in quota. Le autorità continuano a richiamare l’attenzione sulla prevenzione e sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri.

(in aggiornamento)