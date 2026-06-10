Torino

Accoltellamento a Torino: un fermo per tentato omicidio

di Redazione - 10 Giugno 2026

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per indiziato di delitto, poi convalidato dall’A.G. con l’applicazione della misura cautelare in carcere, un cittadino marocchino di cinquantaquattro anni ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Gli ultimi giorni di maggio, nel corso della notte un equipaggio della Squadra Volante trovava per terra, in Largo Giulio Cesare angolo via Volpiano, una persona che era stata colpita con un’arma da taglio, con una ferita all’altezza del costato. L’uomo soccorso veniva trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco dove in rianimazione veniva sottoposto a intervento chirurgico.

Le indagini condotte dal Commissariato di P.S. Barriera di Milano permettevano di ricostruire i fatti, anche grazie alla visione di alcune immagini di videosorveglianza, e risalire all’autore dell’aggressione. Nel corso di una lite avvenuta in corso Giulio Cesare, probabilmente per l’acquisto di stupefacente, l’uomo estraeva un coltello puntandolo al collo della controparte, la quale veniva invitata ad allontanarsi da un terzo soggetto, cosa che di fatto accadeva. Tuttavia, l’aggressore seguiva la vittima in via Volpiano affondandogli un fendente al costato.

Le indagini hanno permesso di individuare l’autore del gesto che veniva rintracciato all’interno di un furgone abbandonato dove era solito dimorare, con lo stesso abbigliamento indossato durante l’aggressione. Sulla maglia erano ancora presenti tracce di sangue.

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