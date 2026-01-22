Sport

Dzeko lascia la Fiorentina: se ne va nella serie B tedesca

Il trasferimento è ufficiale. Il flop a Firenze, il riscatto a Gelsenkirchen

di Pietro Pertosa - 22 Gennaio 2026

È durata pochissimo l’avventura in viola di Edin Dzeko: la Fiorentina ha comunicato ufficialmente che l’attaccante bosniaco è stato ceduto allo Schalke 04. Dzeko, dunque, lascia l’Italia e la casacca viola per accasarsi in Germania, nella gloriosa squadra di Gelsenkirchen, capolista in Bundesliga 2. Cioè in quella che potremmo tranquillamente definire come la Serie B del campionato tedesco.

Dzeko lascia la Fiorentina, va allo Schalke 04

L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore. Con un comunicato apparso sul sito istituzionale, il club gigliato ha comunicato di aver provveduto a liberare l’attaccante cedendolo al club tedesco. Indosserà la maglia numero 10. La società di Gelsenkirchen si aspetta tanto da lui: “Il primatista di presenze della nazionale bosniaca, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con la Fiorentina e tra i marcatori più prolifici della sua generazione, è un nuovo giocatore dello Schalke 04. All’età di 39 anni, l’attaccante vestirà la maglia numero 10 del club di Gelsenkirchen.

Addio all’Italia

Dzeko, arrivato quest’estate alla Fiorentina, era tornato a giocare in Italia dopo le esperienze con la Roma e l’Inter. In cui si era imposto come un punto di riferimento importante (e imponente) dell’attacco delle due squadre. Con cui s’è tolto molte soddisfazioni. A cominciare dai tanti gol che ha messo a referto. Con lui la Fiorentina sognava il salto di qualità, mettendo a fianco a Moise Kean un attaccante in grado di dargli il cambio e di sostenere il peso del gol. Purtroppo, a Firenze, non è andata così. La squadra boccheggia e rischia grosso. Lui, ora, cambia aria.