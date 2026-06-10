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È morta a 66 anni l’attrice Patrizia Caselli: fu compagna di Walter Chiari e Bettino Craxi

di Italpress - 10 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante. La notizia è stata attraverso il suo profilo Facebook. Nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata. Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta, aveva iniziato la sua carriera lavorando con Nanni Loy.

Si era poi affermata nelle televisioni private lombarde – Antennatre e Telealtomilanese – come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione.

Si era cimentata anche nella musica e nel teatro. Dopo il 1994 lasciò la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale fu legata sentimentalmente fino alla morte del leader socialista.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).