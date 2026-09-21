Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Italpress Notizie Spettacoli

E’ morto a 27 anni il modello Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford

di Italpress -

ROMA (ITALPRESS) – Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto a 27 anni in una struttura di riabilitazione di Los Angeles. A dare la notizia il sito TMZ. Un portavoce della famiglia ha fatto sapere ai media che “la famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso”. Ancora non sono state note le cause della morte: secondo quanto riportato da TMZ, l’autopsia non è ancora stata completata.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news