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E’ morto a 27 anni il modello Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford

di Italpress - 21 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il figlio di Cindy Crawford, Presley Gerber, è morto a 27 anni in una struttura di riabilitazione di Los Angeles. A dare la notizia il sito TMZ. Un portavoce della famiglia ha fatto sapere ai media che “la famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso”. Ancora non sono state note le cause della morte: secondo quanto riportato da TMZ, l’autopsia non è ancora stata completata.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).