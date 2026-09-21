Parigi attende Papa Leone XIV, quasi 600mila iscritti alla messa

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Notre-Dame si prepara, 80mila giovani attesi allo Stade de France

di Askanews - 21 Settembre 2026

Parigi, 21 set. (askanews) – Notre-Dame si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, atteso a Parigi il 25 e 26 settembre. Il Pontefice visiterà anche l’Unesco e parteciperà allo Stade de France a una veglia con i giovani, alla quale si sono iscritte 80mila persone. Quasi 600mila sono invece gli iscritti alla grande messa in programma il 26 settembre a Place de la Concorde.

“Sono contenta che venga – dice Lydie Martin – perché trovo che in questo momento ci sia poca allegria e accadano poche cose positive. Qui invece vediamo che le persone sono contente. È un evento positivo, e in questo periodo non ce ne sono molti, quindi lo apprezziamo”.

“Non credo – aggiunge Arthur Gerri – che verrò apposta per vedere il Papa. So che è un grande evento per la comunità cristiana e cattolica ed è positivo che venga, ma forse io non verrò”.

Anne-Marie Thibault: afferma che “In questo momento siamo molto, molto delusi dai nostri politici e da tutto quello che sta accadendo in Francia in generale. È, potrei dire, inaccettabile e penso che il Papa porterà nuovo slancio a tutti i cattolici”.

“Non so, penso che sia positivo che il Papa si sposti e non rimanga semplicemente là, in Vaticano. Ma ci sono alcuni luoghi che forse avrebbero bisogno di un po’ più di attenzione della stessa città di Parigi”, commenta Andreas Vargas.