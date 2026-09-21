Economia

Fs a Innotrans sui binari dei dialoghi internazionali

La fitta agenda dell'ad Strisciuglio e il bilaterale coi giapponesi

di Paolo Diacono - 21 Settembre 2026

Fs sale in cattedra agli incontri internazionali. A Berlino Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e dg del Gruppo FS, ha tenuto ben tre importanti meeting istituzionali che hanno preceduto l’apertura di InnoTrans 2026. Non un appuntamento come un altro. Si tratta, infatti, della principale manifestazione internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria e alla mobilità, che riunisce a Berlino operatori, aziende, istituzioni e stakeholder del settore provenienti da tutto il mondo.

Strisciuglio e gli appuntamenti internazionali

Gli appuntamenti hanno visto Strisciuglio prendere parte all’UIC European Management Committee (EMC) e al CER Management Committee (MC), oltre a un incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di East Japan Railway Company (JR East) e Presidente mondiale della UIC per il biennio 2026-2027. Gli incontri si sono inseriti nel nuovo incarico assunto da Strisciuglio ai vertici della UIC – Union Internationale des Chemins de fer – che nell’agosto scorso lo ha nominato Vicepresidente dell’organizzazione e confermato alla guida della Regione Europa per il mandato 2026-2027.

La partecipazione all’European Management Committee della UIC ha rappresentato un momento di confronto ai massimi livelli sulle principali sfide e opportunità per il trasporto ferroviario europeo, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, dell’interoperabilità e della competitività del settore.

Il bilaterale coi giapponesi

A completare la giornata, fanno sapere da Fs, è stato l’incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di JR East e Presidente mondiale della UIC. Il confronto ha offerto l’opportunità di approfondire i principali temi di interesse comune per lo sviluppo del trasporto ferroviario, rafforzando il dialogo tra il sistema ferroviario europeo e quello giapponese e la collaborazione all’interno della UIC.

L’impegno europeo e internazionale del Gruppo FS si sviluppa infatti in parallelo alla crescita delle attività ferroviarie oltre i confini italiani, con una presenza consolidata nel mercato dell’Alta Velocità in Francia, attraverso Trenitalia France, e in Spagna, attraverso iryo, e con il progetto di estensione dei collegamenti Frecciarossa verso Germania e Austria, in collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB.