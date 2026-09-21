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Il 16 ottobre arriva “G+1” di Giorgia, nuova versione dell’album “G”

di Italpress - 21 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – A quasi un anno dall’uscita di “G”, certificato Oro, che ha debuttato al primo posto delle classifiche di vendita, il 16 ottobre arriva “G+1”, una nuova imperdibile versione dell’album di Giorgia con alcuni brani inediti “nati dalle emozioni raccolte durante l’ultimo anno in tour a contatto con il pubblico”. “G+1” è disponibile in pre-order qui. In “G+1” saranno presenti nuovi brani e versioni live oltre a tutti i brani di “G”, tra cui La cura per me, certificato doppio platino, che ha superato i 178 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e il singolo “Golpe”, che ha raggiunto il #1 nelle classifiche Airplay Radio Generale, Italiana e Airplay TV ed è stato il più alto debutto femminile della classifica radio del 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale.

Dopo il tutto esaurito del tour nei palazzi dello sport che ha registrato 19 date sold out e un tour di successo quest’estate in alcune delle location più belle d’Italia, è ripartito “G-Last call”, che segna la chiusura di un viaggio straordinario durato due anni, che toccherà la Reggia di Caserta (21 settembre), per poi passare dalla “sua” Roma (24 settembre), dall’Arena di Verona (28 settembre) e si concluderà con una serata-evento il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, dove Giorgia condividerà il palco con gli artisti che hanno fatto parte in qualche modo di questo percorso. Con questi ultimi due appuntamenti si arriva a quota 6 date a Roma e 4 date a Milano in un anno.

– foto ufficio stampa ON Out Now –

(ITALPRESS).