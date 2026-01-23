Italpress Notizie Spettacoli

È morto l’attore di cinema e teatro Carlo Cecchi

di Italpress - 23 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – È morto, all’età di 87 anni, l’attore Carlo Cecchi. Nato a Firenze nel 1939, si diploma come attore presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”. Considerato una delle figure di spicco del teatro di innovazione in Italia, Cecchi alterna il lavoro di attore teatrale e cinematografico a quello di regista teatrale. Cecchi è stato regista e primattore di Ivanov di Anton Cechov prodotto dal Teatro Niccolini di Firenze nel 1982 e presentato in quell’anno in prima nazionale al Teatro Caio Melisso durante il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Significativa la sua interpretazione del dramma Finale di partita di Samuel Beckett e, per il cinema, quella di Renato Caccioppoli in Morte di un matematico napoletano. Nel 2007 si è aggiudicato il Premio Gassman come miglior attore teatrale italiano.

