Torino

Ecco come cambia il volto dell’Anagrafe Centrale

di Redazione - 16 Marzo 2026

Facilitare l’accesso alle informazioni dell’anagrafe e l’orientamento negli uffici, abbattere le barriere sensoriali e rendere gli spazi più accoglienti: sono questi gli obiettivi del nuovo progetto di comunicazione e di wayfinding che ha preso il via dall’Anagrafe Centrale di Torino.

L’iniziativa segna l’avvio di un rinnovamento visivo e funzionale che, partendo dalla sede storica dell’anagrafe cittadina, sarà progressivamente esteso anche alle sedi decentrate della città.

Cuore del progetto, curato dall’agenzia di comunicazione Quattrolinee, è il nuovo sistema di segnaletica intuitivo basato sull’uso strategico del colore. Il codice cromatico non ha solo una funzione estetica, ma diventa uno strumento di orientamento immediato per i cittadini, consentendo di riconoscere facilmente percorsi e aree dedicate ai diversi servizi.

Particolare attenzione è stata dedicata all’inclusività. Il progetto adotta infatti soluzioni grafiche pensate per migliorare l’accessibilità anche per le persone con disfunzioni visive, grazie all’uso di contrasti cromatici e segni grafici dedicati. A queste si affianca una comunicazione multilingue, con l’obiettivo di ridurre le barriere comunicative e garantire a tutti i cittadini una maggiore autonomia negli spostamenti all’interno degli uffici.

Accanto al nuovo sistema di orientamento, l’Anagrafe Centrale introduce anche spazi e contenuti pensati per le famiglie e per i cittadini più piccoli. Grazie alla collaborazione con il programma ”Torino Famiglie”, le aree di attesa si arricchiscono di pannelli illustrati con protagonisti gli animali, che accompagneranno i bambini attraverso giochi, racconti e piccole sfide, trasformando il tempo di attesa in un momento di svago e scoperta. “Torino Famiglie” è l’iniziativa della Città di Torino che mira a rendere gli spazi comunali sempre più accoglienti e attenti alle esigenze delle bambine e dei bambini, e dei loro genitori.

L’avvio del nuovo progetto di accessibilità in anagrafe si inserisce nel percorso di innovazione avviato dalla Città per rendere i servizi anagrafici sempre più accessibili, efficienti e vicini ai cittadini. Tra le ultime azioni, la creazione di una task force per potenziare il servizio di emissione delle CIE in vista della sostituzione obbligatoria delle carte d’identità cartacee, che per effetto di una normativa europea perderanno validità il 3 agosto 2026.

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