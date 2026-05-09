Elezioni GB, Starmer: non intendo andarmene e gettare Paese nel caos

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È dura, non voglio indorare la pillola, dobbiamo ricostruire partito

di Askanews - 9 Maggio 2026

Londra, 9 mag. (askanews) – Il premier britannico Keir Starmer dichiara di voler rimanere al suo posto e di voler “ricostruire” il partito dopo la pesante sconfitta subita dal Labour alle elezioni locali e regionali.

“Guardate, è stata davvero dura e non ho intenzione di indorare la pillola. È fondamentale riflettere e rispondere quando l’elettorato invia un messaggio del genere. È giusto farlo. Credo che dobbiamo tracciare la strada da percorrere e questo è ciò che intendo fare nei prossimi giorni. Come ricostruire, come convincere le persone della speranza per il futuro. Non abbiamo fatto abbastanza in questo senso”, ha affermato.

“Credo sia molto importante riflettere su questi risultati pesanti. Ma non ho intenzione di andarmene e gettare il Paese nel caos. Credo che la cosa giusta da fare sia ricostruire e indicare la strada da seguire”, ha aggiunto.