Emergenza caldo: ancora il picco fino a mercoledì
Con valori minimi che in molte aree urbane non scendono al di sotto dei 24-26 gradi, le abitazioni e le infrastrutture cittadine faticano a disperdere il calore incamerato durante le ore diurne
Turisti e cittadini in cerca di refrigerio in piazza Maggiore a Bologna
Emergenza caldo in Italia: la trappola dell’accumulo termico spinge il picco fino a domani.
Allerta caldo: quando finirà?
La quarta ondata di calore della stagione estiva 2026 ha raggiunto la sua fase di massima intensità, determinando condizioni di stress termico diffuso su quasi tutto il territorio nazionale.
Come confermato dal bollettino del ministero della Salute, la giornata odierna e quella di domani vedranno il persistere del bollino rosso per 25 delle 27 città monitorate dalla rete di sorveglianza epidemiologica.
A fare la differenza in questo frangente non è soltanto il raggiungimento di picchi prossimi ai 40 gradi, ma la durata prolungata della massa d’aria calda di matrice sub-tropicale che impedisce il fisiologico raffreddamento dell’ambiente durante le ore notturne.
Oltre i 40 gradi: l’effetto notte tropicale e la persistenza dell’aria calda
Gli analisti meteorologici evidenziano come la vera criticità di questo passaggio sia rappresentata dal fenomeno dell’accumulo progressivo. Con valori minimi che in molte aree urbane non scendono al di sotto dei 24-26 gradi, le abitazioni e le infrastrutture cittadine faticano a disperdere il calore incamerato durante le ore diurne.
Questo fattore, combinato con i tassi di umidità in costante risalita lungo le zone costiere e pianeggianti, innalza in modo significativo l’indice di calore percepito.
Mentre l’escursione termica si riduce ai minimi termini, il quadro climatico descritto nei report sull’emergenza caldo mette in luce un rischio sanitario non più limitato alle sole fasce vulnerabili della popolazione.
Il permanere del livello di allerta 3 per tre giorni consecutivi
Il fatto impatta sui meccanismi di termoregolazione dell’organismo, sollecitando l’apparato cardiocircolatorio anche nei soggetti sani.
I servizi territoriali e le aziende sanitarie locali hanno attivato i protocolli straordinari previsti per le fasi di emergenza.
Come si legge nelle comunicazioni ufficiali di Asl3 Liguria, il prolungamento del bollino rosso richiede un coordinamento stretto tra i medici di medicina generale, le centrali operative del 118 e le strutture di continuità assistenziale per monitorare i pazienti fragili e prevenire l’affollamento dei punti di primo intervento.
Gli effetti sulla rete elettrica
Parallelamente alla pressione sul sistema sanitario, l’ondata di calore in corso sta mettendo alla prova la rete elettrica nazionale a causa dei picchi nei consumi legati al funzionamento ininterrotto degli impianti di climatizzazione.
La combinazione tra asfalto rovente e ventilazione quasi assente nelle grandi aree metropolitane amplifica l’effetto isola di calore, rendendo i centri urbani dell’entroterra le zone più penalizzate in termini di vivibilità.
Le prospettive per i prossimi giorni: quando arriverà la svolta?
Gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni del mese, analizzati nelle proiezioni meteo, confermano che il picco della struttura anticiclonica inizierà a cedere solo dopo la giornata di domani.
Un graduale ricambio d’aria, favorito dall’ingresso di correnti più fresche in quota a partire dalle regioni settentrionali, dovrebbe favorire un ridimensionamento delle temperature e una sensibile riduzione del tasso di afa nella seconda parte della settimana.
Fino ad allora, la priorità resta la gestione dell’allerta e il rispetto rigoroso delle misure di prevenzione individuali e collettive.
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