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Caldo estremo in Italia, domani 11 città in bollino rosso

L’Italia si prepara a giorni di caldo estremo e bollini rossi da nord a sud.

di Marzio Amoroso - 30 Luglio 2026

Ancora caldo estremo, l’ondata di calore che sta investendo l’Italia, la quarta, raggiungerà domani, venerdì 31 luglio 2026, il suo picco più intenso, con 11 città in bollino rosso e condizioni di stress termico elevato per tutta la popolazione. Il livello massimo di allerta indica un rischio sanitario diffuso, aggravato da temperature che supereranno i 38–40°C nelle aree interne e da notti che resteranno sopra i 26°C, impedendo al corpo di recuperare.

Le città coinvolte nell’allerta massima

Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso in Italia per: Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Campobasso, Bari e Cagliari. Si tratta di un quadro che evidenzia la forza dell’anticiclone nordafricano, capace di spingere il caldo estremo su gran parte del Centro-Sud.

Temperature previste e rischio sanitario

Le massime toccheranno 38–40°C nelle zone interne del Centro e 37–39°C nelle grandi città. L’umidità elevata aumenterà la percezione del caldo, con indici di calore che potranno superare i 45°C nelle ore centrali. Il bollino rosso implica un rischio per tutti, non solo per anziani e fragili, perché il corpo fatica a disperdere calore in condizioni di afa persistente.

Notti tropicali e assenza di raffreddamento

La notte non offrirà sollievo, le minime resteranno sopra i 26–27°C, con valori anche più alti nelle aree urbane d’Italia. Le notti tropicali sono uno dei fattori più critici per la salute, perché impediscono la termoregolazione e aumentano la pressione cardiovascolare.

Perché sta accadendo

L’Italia è sotto l’influenza di un anticiclone africano particolarmente stabile, che convoglia masse d’aria molto calde verso il Mediterraneo. La combinazione di alta pressione, umidità elevata e temperature record crea un ambiente favorevole alle ondate di calore prolungate. Questa fase rappresenta la quarta ondata dell’estate, la più intensa finora, con effetti immediati sulla qualità della vita e sulla sicurezza sanitaria.

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