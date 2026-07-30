Caldo estremo in Italia, domani 11 città in bollino rosso
L’Italia si prepara a giorni di caldo estremo e bollini rossi da nord a sud.
Ancora caldo estremo, l’ondata di calore che sta investendo l’Italia, la quarta, raggiungerà domani, venerdì 31 luglio 2026, il suo picco più intenso, con 11 città in bollino rosso e condizioni di stress termico elevato per tutta la popolazione. Il livello massimo di allerta indica un rischio sanitario diffuso, aggravato da temperature che supereranno i 38–40°C nelle aree interne e da notti che resteranno sopra i 26°C, impedendo al corpo di recuperare.
Le città coinvolte nell’allerta massima
Il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso in Italia per: Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Campobasso, Bari e Cagliari. Si tratta di un quadro che evidenzia la forza dell’anticiclone nordafricano, capace di spingere il caldo estremo su gran parte del Centro-Sud.
Temperature previste e rischio sanitario
Le massime toccheranno 38–40°C nelle zone interne del Centro e 37–39°C nelle grandi città. L’umidità elevata aumenterà la percezione del caldo, con indici di calore che potranno superare i 45°C nelle ore centrali. Il bollino rosso implica un rischio per tutti, non solo per anziani e fragili, perché il corpo fatica a disperdere calore in condizioni di afa persistente.
Notti tropicali e assenza di raffreddamento
La notte non offrirà sollievo, le minime resteranno sopra i 26–27°C, con valori anche più alti nelle aree urbane d’Italia. Le notti tropicali sono uno dei fattori più critici per la salute, perché impediscono la termoregolazione e aumentano la pressione cardiovascolare.
Perché sta accadendo
L’Italia è sotto l’influenza di un anticiclone africano particolarmente stabile, che convoglia masse d’aria molto calde verso il Mediterraneo. La combinazione di alta pressione, umidità elevata e temperature record crea un ambiente favorevole alle ondate di calore prolungate. Questa fase rappresenta la quarta ondata dell’estate, la più intensa finora, con effetti immediati sulla qualità della vita e sulla sicurezza sanitaria.
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